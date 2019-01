Quema grasa y baja de peso con este té de canela y laurel

Si te propusiste bajar de peso este año, pero simplemente no has podido dar el gran paso, el día de hoy tenemos una alternativa buenísima para ti.

Con el té de canela y laurel podrás comenzar a quemar grasa y bajar de peso poco a poco, además de que te ayudará a deshincharte y desintoxicar tu cuerpo, lo cual será la base perfecta para comenzar con una dieta más adelante.

Eso no quiere decir que no puedas mezclar un régimen alimenticio con el té, de hecho así podrías obtener mejores resultados, pero no está de más darse un pequeño detox antes de comenzar cualquier cambio de alimentación.

De esta forma te aseguras de comenzar al 100, con menos toxinas en el cuerpo, y un organismo listo para comenzar a absorber todos los nutrientes y vitaminas que consumirás.

Así que sin más preámbulo, conozcamos un poco más sobre los beneficios de estos 2 maravillosos ingredientes y pasemos con la receta. ¡Manos a la obra!

La canela

- Aumenta la tasa metabólica, lo que a su vez te ayuda a bajar de peso más rápido.

- Tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas.

- Previene el daño a las células por los radicales libres.

- Previene la retención de líquidos.

- Promueve la digestión.

- Es antiinflamatoria.

Canela.

El laurel

- Acelera el metabolismo.

- Es digestivo.

- Fomenta la eliminación de toxinas (detox).

- Es antibacterial.

- Es antiinflamatorio.

Laurel.

Receta de té de canela y laurel

Ingredientes

- 1 litro de agua

- 1 rama de canela grande

- 6 hojas de laurel

Preparación

1. Hierve en un litro de agua la rama de canela junto a las 6 hojas de laurel. Espera 10 minutos y apaga el fuego.

2. Deja reposar por 5 minutos y bébelo caliente.

3. Tómalo en ayunas, a media tarde y antes de dormir.

Si no quieres comenzar una dieta como tal, si reduces o eliminas tu consumo de refrescos y harinas refinadas, con ayuda del té podrás notar los cambios muy rápido, ahora que ¡Imagina lo que haría si lo complementas con una dieta y un poco de ejercicio!