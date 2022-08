¿Qué zapatos debe tener una mujer? 5 diseños de moda y en tendencia. Foto: elmundo.es

Si amas la moda entonces te encanta tener tu closet lleno con las últimas tendencias, por eso, aquí te diremos qué zapatos debe tener una mujer en su clóset sin excepción, ¡salvarán tus outfits!

En La Verdad Noticias te revelamos que aun cuando la moda acapara toda la atención, no debes someterte a ella si no te sientes cómoda, no importa lo que digan los demás, primero estás tú, siempre tú.

Hace poco te contamos que calzado se usará en verano 2022, pero ahora, vamos a decirte los diseños exactos con los que siempre debes contar.

5 zapatos qué debe tener una mujer

Tenis chunki. Foto: vogue.mx

Tenis chunki

Son vanguardistas y desenfadados, son noventeros y harán que tus ‘outfits’ sean cómodos sin perder glamour, ¿te atreves a llevarlos?

Flats de punta redonda. Foto: m.es.aliexpress.com

Flats de punta redonda

También llamados balerinas, este tipo de calzado es femenino y práctico que te dará jovialidad al llevarlo, llévalos en tono pastel, así te verás delicada y moderna.

Kitten heels. Foto: glamour.es

Kitten heels

Este calzado tienen un tacón coqueto, delgado y pequeño, lo mejor de ellos es que son atemporales y femeninos, así que favorecen mucho a todas las mujeres.

‘Mary jane’. Foto: etsy.com

‘Mary jane’

Son geniales para el look ‘preppy’, te hacen ver joven y sofisticada, hay varias variantes, las clásicas tienen correa, tacón bajo y están cerradas por el frente, pero otras no llevan correa y hasta poseen plataforma.

Plataformas. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

Plataformas

El diseño clásico es la plataforma ancha, pero ya hay muchas variantes que también son bonitas y ‘chic’, puedes usarlas para destacar y verte moderna.

¿Cómo saber si un calzado es bueno?

Deja que el pie transpire, debido a que está hecho con materiales de calidad No hace que el pie suda No permite que los malos olores se concentren Tienen una excelente forma, de ahí nunca te provocarán dolor

A continuación, te brindamos un listado de características que debe cumplir un buen calzado:

