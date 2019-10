¿Qué ventana escogerías para mirar a través? (Test de personalidad)

Aquí te dejamos un curioso test de personalidad que consiste en elegir una de las siguientes ventanas. Aquella por la que te gustaría mirar hacia el mundo.

El resultado describirá tu personalidad interna y tus cualidades principales.

Esto es una metáfora de nuestros más profundos deseos, ilusiones e inquietudes. Quizás te ayudemos a inspirarte y tomar un nuevo rumbo en tu vida.

¿Qué ventana escogerías para mirar a través? (Test de personalidad)

Opción 1

Tiendes a ser una persona emprendedora. Necesitarás si no lo tienes ya tu propio negocio que un buen día te permita administrar tu propio tiempo. También acostumbras a no mostrar demasiado afecto en tus relaciones sociales con tus semejantes, lo que puede hacer que te distancias de aquellos que están de tu parte. Si tienes un amigo al que aprecias pero llevas tiempo sin ver lo mejor sería que le llamaras.

Opción 2

Disfrutas de tu hogar y de tu familia, dedicándoles todo el tiempo que posees. No hay nada que te haga más feliz que sentir el silencio y la paz que siempre hay en tu casa. Todo esto te conforma como el candidato perfecto para ser madre o padre. Harás todo lo que haya en tus manos para ayudar a tus seres queridos. Si no están bien no sentirás la realización necesaria para satisfacer tus experiencias. Tus amigos más cercanos “son” tus hermanos.

¿Qué ventana escogerías para mirar a través? (Test de personalidad)

Opción 3

Necesitas trazar una línea, para así mostrar a los demás y a ti mismo que eres una persona independiente. Una de las cosas que más amas es la libertad. Tiendes a tener mucha disciplina en todos los objetivos que te propones y tus convicciones y principios no suelen cambiar dependiendo de las situaciones. Tienes un sentido marcado de la integridad y así lo haces notar a los que te rodean. Esto puede ser contraproducente…

Opción 4

Eres una persona de naturaleza romántica. Tu sensibilidad e imaginación te hacen volar por el aire, disfrutando todo aspecto de tu existencia. Tus parejas nunca se aburrirán y nunca perderán la pasión por vuestro enlace, ya que tu sabes como “avivar” esa llama, les harás sentir como en una bella comedia romántica. Por otro lado valoras mucho la honestidad en toda circunstancia, y no puedes soportar una mentira grave o una infidelidad.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

Tal vez te interese: Con 4 preguntas te decimos tu verdadera personalidad (Test Psicológico)