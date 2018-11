¿Qué tipo de ex serás según tu signo?

Nunca terminamos de conocer a las personas. De hecho, por más años que hayas pasado con tu pareja, siempre habrá aspectos de él o ella que no conozcas, sino pregúntale a aquél que sufrió un divorcio.

Todo es miel sobre hojuelas hasta que hay que sacar las garras, así que no está de más saber cómo podría ser tu pareja si llegaras a cortarla, y esto únicamente con la ayuda de la astrología.

Como sabes, gran parte de nuestra personalidad es compatible con aspectos característicos de los signos zodiacales, y a continuación te diremos qué tipo de ex serás o sería tu pareja según su signo.

Aries

A aries no le gusta que lo miren con lástima, así que será cuestión de poco tiempo para comenzar a verlo con otra pareja, además suele ser el que se recupera primero de una ruptura pues le gusta tomar retos, no importa cuán grandes sean.

Leo

Prepárate para competir, pues no hay signo más competitivo que Leo. Buscará quedarse con tus amigos, se pondrá en forma y buscará pareja antes que tú.

Sagitario

Sagitario suele decir “borrón y cuenta nueva”. Para ellos es más fácil desaparecer por un tiempo, alejarse para intentar sanar sus heridas e intentar comenzar de cero sin recuerdos del pasado.

¿Cómo reaccionan los signos ante una ruptura?

Tauro

Los tauro suelen ser personas muy amables y civilizadas por lo que únicamente evitará relacionarse con su ex si terminan en malas condiciones. Lo más importante es mantener su vida social.

Virgo

Amor y paz. Los virgo prefieren evitar cualquier conflicto, así que si tienen que rechazar una invitación con amigos en común, lo harán. Es más importante su paz mental que su vida social.

Capricornio

Capricornio no es conflictivo, pero tampoco deja ir fácilmente. Prefiere disimular sus sentimientos, tragarse lo que sea que quiera decir y buscar alternativas para no perder la cordura y explotar en el momento menos adecuado.

Géminis

Inteligente, pero vengativo… en parte. No es que quiera hacerte la vida imposible, simplemente se olvidará de que existes. Eliminará cualquier rastro de su relación y actuará como si fueras un completo extraño.

Libra

Probablemente intente solucionar las cosas. Este signo es muy encantador, y a sus parejas les cuesta mantener la distancia, además de que su romanticismo y persistencia complican las cosas para quien quiera alejarse.

Acuario

No esperes volverlo a ver, a menos no hasta que haya quedado bien claro que no quiere estar contigo de nuevo.

Cáncer

Cáncer es muy sensible y le cuesta esconder sus sentimientos, pero cuando termina una relación lo intenta con todas su fuerzas. Te hará saber que se encuentra bien (aunque no sea del todo cierto) y nunca te dirá que te extraña.

Escorpio

Es como el rencor con patitas. Escorpio batalla para dejar ir y darle vuelta a la página, por lo que las rupturas con él suelen ser dolorosas, además te dejará en claro por qué te dejó ir.

Piscis

Otro signo pacífico. Tratará de dejar ir las cosas, ser optimistas y recordar los buenos tiempos, pues sabe que no porque ya no estén juntos tiene que odiarte. Siempre intentará estar feliz por su ex y ver el rompimiento desde su propia perspectiva.

