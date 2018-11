¿Qué tienen los casados que a ellas les atrae?

Que tienen los casados que a ellas les atrae

De acuerdo a una investigación, sentir atracción por un hombre casados es algo que se relaciona fuertemente con la biología y aquí te explicaremos el porqué de esta atracción.

De acuerdo a una investigación del libro 'Fighting for your marriage' de autoría de Scott Stanley, codirector del Centro Conyugal de la Universidad de Denver (EE.UU.) señala que parte del gusto de las mujeres solteras en los hombres casados se debe a que estos muestran cierta capacidad de compromiso, una cualidad masculina que ya no se ve tan seguido.

Mientras tanto, algunos otros autores señalan otras versiones, pues afirman que esto se debe o tiene relación con el cambio de códigos por el que las mujeres verían en los hombres casados o comprometidos un atractivo de la transgresión y la seguridad de una relación "sin fallas" o "más seguro".

Sin embargo el tema no se queda ahí, pues con debidos análisis del comportamiento la sociología también ha dado varias aportaciones. Pero indiscutiblemente la biología tiene la mayor parte de las razones, pues señala que ese gusto complejo recae neuronas, hormonas y reacciones químicas que también nos hace crear vínculos.

Haz escuchado el famoso "Quiero lo que tiene ella" pues esta frase se ha vuelto el punto de partida de los trabajos de Catharine Cross, quien es miembro de la Escuela de Psicología y Neurociencia de la Universidad de Saint Andrews (Reino Unido) con la cual ha estudiado la conducta sexual de hembras de diferentes especies animales y según sus observaciones muchas de ellas se apareaban con el mismo macho por imitación, se cree que asumían tener mejores cualidades para la reproducción.

CONCLUSIÓN DE ESTUDIO:

Un grupo de voluntarias que se sometieron a diferentes test de comportamiento. En uno de ellos se les mostró 30 fotografías de hombres entre las que tenían que elegir a quienes les resultaran más atractivos. Muchas mujeres cambiaron de opinión cuando se les dijo que la mayoría de sus compañeras habían elegido a otros. De inmediato se notó su profundo deseo de copiar el gusto de las otras mujeres. Entonces Cross llega a la siguiente conclusión:

"Las mujeres eligen a hombres preferidos por otras mujeres porque si estos hombres ya están en una relación es probable que tengan buenas cualidades, como la bondad, que no pueden ser juzgadas por la apariencia". Claro que esa actitud puede provocar serios conflictos de competencia" afirmó Cross.