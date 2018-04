Muchos lo hacen diario, otros cada tres días... aquí la respuesta correcta

La cultura nos ha hecho pensar que todos los días debemos bañarnos y por supuesto que lavarnos el cabello, pero en los últimos años especialistas han señalado que no es bueno hacerlo, principalmente lavarse el cabello diario, hasta te han dicho que si no tienes porqué lavarlo mejor no lo hagas, entonces ¿qué tan seguido debes lavar el cabello?

Para empezar debes saber que la razón para que hagan esta recomendación es que todos los aceites naturales que produce nuestro cuero cabelludo hidrata nuestra melena y ayuda a evitar el quiebre, puntas abiertas, resequedad y daños en general.

Entonces al lavar el cabello de manera frecuente, estás lavando también esos aceites naturales protectores, lo que provoca que tu pelo produzca aún más aceite para compensar la resequedad.

¿Qué tan seguido debes lavar el cabello?

Varios consensos han señalado que la hay una gran cantidad de personas que se lavan el cabello cada uno o dos días, sin embargo la otra parte lo hace todos los días pues también todo depende de su tipo de pelo y cuero cabelludo, ya que algunos lo tienen muy graso.

Lo ideal es identificar el tuyo y así definir con qué frecuencia debes lavarlo sin maltratarlo, así que si comienzas a sentirlo reseco y medio duro, es probablemente porque estés lavándolo demasiado.

También te recomendamos invertir en un buen shampoo en seco y cuando lo tengas que lavar, invertir en un shampoo que no contenga sulfatos y químicos que puedan maltratar tu pelo y desequilibrar tu PH – tu cabello lo agradecerá.

También hay algunos remedios caseros que pueden ayudarte a mantener tu cabello muy saludable:

El jugo de tomate

El tomate es un nivelador natural del PH que actúa como limpiador y deja buen aroma en el cabello. Debes de tomar en cuenta que el jugo de tomate que utilices debe de ser natural y que la cantidad dependerá del largo de tu pelo.

Procedimiento:

1. Aplica el jugo desde la raíz y masajea suavemente hasta las puntas

2. Déjalo actuar durante 30 minutos

3. Lava el pelo con un shampoo suave y libre de parabenos

Este tratamiento puedes aplicarlo dos veces por semana. Ideal cuando quieres que luzca sedoso y con brillo.

Vodka

Aunque esta es una bebida alcohólica, no solo hace que estes a gusto en una reunión sino que también aplicado en el cabello estimula su crecimiento, así que tu cabellera podrá crecer mucho más rápido de lo normal.

Ingredientes:

- 1 Cucharada de vodka

- 250 ml e agua

Procedimiento:

1. Mezcla el vodka con el agua y aplica sobre el cabello

2. Espera 10 minutos y lava el cabello como siempre

3. Repite el procedimiento cada semana

Aloe Vera

Si tu problema es que se te cae mucho tu cabello o tienes mucha caspa, exceso de grasa y mal aroma, definitivamente el aloe vera es tu solución y para eso sólo necesitas ¼ taza de aloe vera natural.

Procedimiento:

1. Aplica el aloe vera sobre tu cabello

2. Deja reposar por 15 minutos

3. Lava con un shampoo suave y agua tibia