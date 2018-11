Que tan malvad@ eres, tu signo zodiacal te lo dice

Que tan [email protected] eres, tu signo zodiacal te lo dice

Si eres desesperado, intolerante, exigente, o en pocas palabras malvado, te decimos a que se debe y como te perciben los demás, como ya se sabe el signo zodiacal es el encargado de regir en gran mediad la forma de ser, pues este influye mucho en el momento de nuestro nacimiento, es por ello que cada persona tiene un comportamiento distinto. Por ello te presentamos que tan malvado eres o puedes ser, según signo zodiacal.

Escorpio

Entre todos los signos este es el más vengativo de todos los del zodiaco. Cuida de no causarle daño alguno, pues cuando menos te lo imagines la venganza será suya, y no pensará más de dos veces en lastimarte con lo que más te duela. Incluso podrían catalogarse como los reyes de la maldad. Los de este signo, se pueden enojar con gran facilidad y por ser además un signo muy asertivo, observador y calculador, además de un sexto sentido que nadie más tiene, siempre ganan las discusiones y el perdón no es una palabra en su vocabulario, por lo que suelen ser orgullosos.

Cáncer

Si le llegas a causar daño a este signo o peor aún, a uno de sus seres queridos, cáncer es la persona más cruel del mundo, es se debe a su naturaleza de ser grandes protectores y si hay algo que los saca de control es la falta de respeto. Una persona bajo este signo suelen ser buenos escuderos con las personas que aman, y esta forma de ser llega a ser tomada por los demás como una mala persona, aunque en ocasiones llegan a reaccionar de forma precipitada, esto lo hacen por protección.

Piscis

Cuando de rencor se habla, cuidado que viene piscis el signo más rencoroso del zodíaco. Esta es una de las personas más rencorosas del zodiaco. Así que si alguna ocasión la hiciste sentir mal, será tu gran y peor tormento, pues te lo va a reprochar siempre, esto ante la poca capacidad que tienen para cambiar y darle vuelta a la hoja.

Y si a lo anterior le sumas que son muy desconfiadas y poco tolerantes al grado que cuando no está de acuerdo en algo, lo dice aun sabiendo que puede llegar a lastimar con sus comentarios.

Capricornio

Capricornio no se queda atrás con tanta maldad, pues llega a ser una de las personas más despiadada de todas cuando alguien se burla de sus sentimientos o hiere su orgullo, reacciona sin pensar hasta perder el control. Esto debido a que es una persona muy íntegra, sus emociones llegan a congelarse por defender su integridad.

Géminis

Este signo es además de malvado, admirables pues llegan a ser todos unos leones, dispuestos a sacrificarlo todo por su bienestar y de los suyos. Jamás hagas malos comentarios de su familia o amigos en su presencia, pues este los protegerá sobre todas las cosas sin medida sin importarle si hiere tus sentimientos haciéndote ver tus defectos de frente y sin tartamudear.

Hay signos que jamás olvidan y siempre te reprocharán.

Leo

Los leo, llegan a ser unas personas muy tercas, que siempre quieren que se haga lo que ellos quieren, pues consideran tener siempre la razón pues para ellos, su opinión es la única correcta. Por lo que se vuelven personas intolerantes, aberrantes y aprovechadas que llegan a lastimar con todo el propósito posible.

Aries

Para los Aries, cuando la furia se adueña de su cuerpo suelen reaccionar sin medirse, sin importarle si hacen sentir mal a alguien con sus palabras o acciones, lo que más les importa es poderse desahogar, aunque luego se arrepientan, el daño lo hacen.

Tauro

Si de terquedad hablamos las y los Tauro se pintan solos, estos no entienden razones, solo lo que ellos piensan y opinan es lo correcto. Son pocas las personas que toleran su carácter camaleónico.

El temperamento es fundamental para ser o no malvados.

Sagitario

Los amos del disfrute de la venganza, la disfrutas tanto como un dulce o tu postre favorito, llegan a desear que te causen el mayor daño posible, de las represalias. Muchas veces, lastimas a las personas que no lo merecen pero te muestras cariñosa con las que te tratan mal.

Libra

Este signo cuida mucho de su espacio, por ello su espíritu independiente, así que cuidado con violar su privacidad.

Virgo

Si alguien ignora a este signo, es seguro que te saque de su vida, además que demandas mucha atención.

Acuario

Tú eres el signo más pacífico de todos. No te gustan los conflictos. Prefieres dialogar en lugar de gritar. Escuchar en lugar de juzgar. ¡Pura buena vibra! Además de ser pacífica, eres cariñosa y sensible. El signo del zodiaco más bueno y amoroso.