¿Qué tan efectiva es la cúrcuma y el jengibre?, estudios

¿En realidad es lo que nos dicen acerca de estas raíces? Foto: info7

Este tipo de raíces de origen asiático, la cúrcuma y el jengibre, se le ha atribuido propiedades medicinales, sin embargo, hoy día se tiene que comprobar que la cúrcuma y el jengibre tienen efectos en nuestro cuerpo por medio de estudios que se han llevado a cabo en seres humanos.

Combate la inflamación

La inflamación crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de un gran número de enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. Como señaló en un artículo el investigador Philip Hunter en un estudio, esta condición también puede empeorar los síntomas de Enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn.

En 2015, un estudiar de investigadores Zahra Naderi, Hassan Mozaffari-Khosravi, Ali Dehghan y el resto de su equipo Universidad de Yazd, en Irán, demostró que un gramo de extracto de jengibre al día durante tres meses reducción de la inflamación y los niveles de óxido nítrico (una de las moléculas responsables de este proceso) en los 120 sujetos del estudio que padecían artritis reumatoide.

Un metaestudio del año 2016 desarrollado por científicos del Academia china de ciencias y de la Universidad de Brighton evaluó los resultados de 9 artículos científicos sobre jengibre y mostró que tomar entre 1 y 3 gramos de este producto por día durante un período de entre 6 y 12 semanas niveles reducidos de proteína C reactiva, uno de los marcadores de inflamación más importantes.

Otro estudio elaborado por R. Tabrizi y el resto de su equipo del Universidad de Shiraz, en Irán, evaluó los resultados de 15 artículos científicos quien valoró los efectos de cúrcuma. Confirmaron lo que decían muchos de los estudios, que la cúrcuma tenía niveles reducidos de proteína C reactiva, interleucina 6 y malondialdehído, tres moléculas directamente relacionadas con la inflamación.

Baja los niveles de óxido nítrico. foto: publimetro

¿Son analgésicos?

Al menos así lo han demostrado muchos estudios. Los dolores que han ayudado a calmar son específicos, concretamente los que se deben a la artritis. De hecho, un metaestudio que revisó el resultados de 8 trabajos científicos descubierto para tomar 1000 mg de curcumina fue tan eficaz como el ibuprofeno y medicamentos similares.

Por otro lado, un estudio de investigadores P. Rahnama, A. Montazeri, HF Hussein, S. Kianbakht y M. Naseri, de Universidad Shahed, en Irán, mostró que 120 mujeres, que tomaron 500 mg de polvo de raíz de jengibre durante 5 días, redujeron su dolor menstrual. Del mismo modo, otro estudio encontró que los 74 participantes que tomaron dos gramos de jengibre durante un período de 11 días sufrieron menos dolor muscular después del ejercicio.

Hay una gran creencia popular que estas raíces tienen la capacidad para mejorar el funcionamiento de nuestras defensas. La ciencia no ha dejado de lado este tema y ha investigado a fondo, y las conclusiones son prometedoras, aunque insuficientes.

Aún no hay estudios en humanos. Todos los experimentos que se han realizado han sido in vitro o en ratones y los resultados dijeron que la cúrcuma se probó en animales in vitro que tiene propiedades antivirales, que puede ayudar a reducir los síntomas del virus de la gripe.

Los estudios han sido realizados en ratones. foto:artritispr

Propiedades antieméticas

Tradicionalmente, en países del sudeste asiático Estas plantas se han utilizado para combatir las náuseas y los vómitos. Un estudio desarrollado por investigadores D. Pongrojpaw, C. Somprasit y A. Chanthasenanont, de la Universidad de Thammasat, en Tailandia, describió que las 170 participantes embarazadas que bebieron un gramo de jengibre en polvo al día durante una semana sufrieron menos náuseas. De hecho, resultó ser tan eficaz como los medicamentos diseñados para el mismo propósito, pero con menos efectos secundarios.

TE PUEDE INTERESAR:Estudio confirma que la CÚRCUMA puede aliviar la artritis de rodilla

������ Consume estas deliciosas frutas para bajar de peso de manera natural. ������https://t.co/NaLkRpPd0s — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 20, 2020

Del mismo modo, otros tres estudios de la Universidad Nacional Yang-Ming, en Taiwán, el Universidad de Rochester, en los Estados Unidos, y Universidad Shahid Beheshti, en Irán, confirmó que el jengibre puede reducir las náuseas en pacientes con quimioterapia, mareos por movimiento (cinetosis) y los causados por problemas gastrointestinales.