Qué son los sueños lúcidos

Dream Diary es una serie que explora sueños, pesadillas y lo que sucede cuando se desangran en la vida real. Aquí, exploramos sueños lúcidos.

Todos los sueños de Juanito Chavarro son lúcidos, lo que significa que es consciente de que está en un sueño y que a menudo puede controlar lo que está sucediendo. En muchos de sus sueños lúcidos, es una espía o agente secreta que está "en una misión para encontrar algo, obtener información o rescatar a alguien", dijo.

Se puede decir que es un sueño debido a la apariencia de su entorno. "La combinación de colores está apagada y no parece la vida real", dijo. "Y a veces las cosas se ven borrosas, cómo no importa cuántas veces parpadee o intente concentrarme en algo que no se verá bien".

Según una revisión de 2016 publicada en la revista Consciousness and Cognition, aproximadamente el 55% de las personas han experimentado uno o más sueños lúcidos en su vida. Pero los sueños lúcidos regulares son más raros: alrededor del 23% de las personas los tienen una vez al mes o más.

La mayoría de los sueños ocurren durante el REM

La mayoría de los sueños ocurren durante el sueño de movimientos oculares rápidos (REM), uno de los dos ciclos que atraviesa el cerebro durante el sueño, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Durante el REM, que comienza aproximadamente a los 90 minutos de sueño, sus ojos se mueven rápidamente de un lado a otro, su respiración y latidos se aceleran y su cerebro está más activo. Cuando sueña en este estado, los músculos de sus brazos y piernas se paralizan temporalmente, lo que le impide representar sus sueños.

Aunque los científicos saben más o menos cuándo en el ciclo del sueño se producen sueños lúcidos, no saben muy bien qué los causa. Investigadores de las universidades de Mannheim y Heidelberg descubrieron en un estudio de 2017 que ciertos rasgos de personalidad están correlacionados con la frecuencia con la que una persona tiene sueños lúcidos. Por ejemplo, encontraron que "la apertura a las experiencias se correlacionó positivamente con la frecuencia de los sueños lúcidos", pero la amabilidad se correlacionó negativamente.

Los sueños lúcidos no siempre son positivos

Pero no todos tienen experiencias positivas con sueños lúcidos. Para Alison Amick, los sueños lúcidos a menudo han estado acompañados por parálisis del sueño o la sensación de que la mente está despierta y consciente mientras el cuerpo aún está dormido y no puede moverse. "Tuve un período en que me quedé sin dormir durante varios meses en la universidad debido a un trabajo nocturno y experimenté sueños lúcidos y parálisis del sueño", dijo. "Fue horrible. Porque no puedes racionalizar el hecho de no poder moverte o despertarte cuando todavía puedes pensar sobre todo de forma normal ".

Para las personas que a menudo tienen pesadillas, o para aquellas con afecciones como el trastorno de estrés postraumático, volverse lúcido puede ser estresante y aterrador. La psicoterapeuta Vanessa Santos le dice a Teen Vogue que el trauma no procesado podría aparecer en primer plano durante el sueño. "No estamos tratando de lidiar con ninguna de esas cosas en un estado de vigilia", dijo. El ego, o la parte de la mente que nos ayuda a lidiar con la realidad, nos protege de las experiencias traumáticas al evitar pensar en ellas. "En un sueño lúcido ... esas cosas que no has procesado van a aparecer".

Santos a veces utilizará el trabajo de sueños lúcidos con clientes que desean abordar un sueño o pesadilla recurrentes. Un cliente, por ejemplo, estaba teniendo una pesadilla recurrente sobre una agresión sexual. "Exploramos algunas preguntas que ella podría querer hacer en el sueño", dijo Santos. "Y comenzó a entender por qué esto se repetía y qué parte de su vida necesitaba resolver para que este sueño fuera menos angustiante".

Las personas que practican sueños lúcidos, como Alaina Lavoie, dicen que a veces incluso pueden redirigir una pesadilla a algo más agradable. Lavoie ha tenido pesadillas sobre la muerte de sus seres queridos y su experiencia como sobreviviente de agresión sexual. "Por lo general, si reconozco que estoy en una pesadilla, por lo general puedo salir de él y cambiarlo", dijo. Ella puede decirse a sí misma: “Tus dientes no se están cayendo realmente, estás en el sueño. No tienes que preocuparte por eso ". Entonces ella puede cambiar el sueño en algo agradable, como estar en la playa con un amigo.

Puede adquirir el poder de cambiar el sueño

Soñadores lúcidos experimentados dicen que la mayoría de las personas pueden practicar sueños lúcidos con algunos trucos. Jared Chiang-Zeizel, coautor de A Field Guide to Lucid Dreaming, ha sido un soñador lúcido desde que tenía 16 años. Ha hecho cosas divertidas que muchas personas podrían hacer si se dan cuenta de que están en un sueño y pueden hacerlo. Lo que sea que ellos quieran. Pero también ha abordado las frustraciones del mundo real y ha enfrentado cosas que lo han perseguido en pesadillas. Si está teniendo una pesadilla o un sueño negativo, pedirá "Dark Jared", una "versión horrible" de sí mismo que se destaca en las sombras.

"Sabré instintivamente que soy yo, y tendremos una conversación", dijo. "Por lo general, la conversación es telepática ... y tocará temas negativos, pero en última instancia, cuando me despierto y reflexiono sobre ello, lo considero una experiencia positiva".

Chiang-Ziezel sugiere que las personas que desean practicar sueños lúcidos comienzan por llevar un diario de sueños. También sugiere practicar la prueba de la realidad, un tipo de "entrenamiento mental" que puede aumentar la metacognición entrenando tu mente para notar tu propia conciencia, según Healthline. En principio, el personaje de Leonardo DiCaprio usa un trompo como un "tótem" para probar si está despierto. En un sueño, la parte superior nunca deja de girar.

Una prueba de realidad más simple podría ser preguntarte en voz alta durante todo el día: "¿Estoy soñando?" Chiang-Ziezel dice que otra prueba de realidad común es mirar un reloj. Cuando vuelva a mirar ese reloj unos minutos más tarde, dirá una hora diferente cuando esté despierto, pero en un sueño no siempre cambiará. Su prueba de realidad favorita es tratar de empujar uno de sus dedos a través de la palma de su otra mano. "Curiosamente, en el mundo de los sueños, mi dedo siempre empuja a través de la palma de la otra mano de manera pegajosa, y así sé que estoy en un sueño", dijo. Cuando lo intenta en el mundo de vigilia, obviamente su dedo no atraviesa su palma. "Desarrollaría el hábito de hacer esa verificación de la realidad y, finalmente, cuando lo hago en el sueño, estoy seguro de que es un sueño".

Otras técnicas que aumentan sus posibilidades de tener sueños lúcidos incluyen:

La técnica de despertar de regreso a la cama (WBTB, por sus siglas en inglés), que consiste en activar una alarma cinco horas antes de dormir, despertarse durante 30 minutos y realizar una actividad como leer, y luego volver a dormir, cuando será más probable que tengas un sueño lúcido.

Inducción mnemónica de sueños lúcidos, lo que requiere establecer la intención de que soñarás lúcido cuando te vayas a la cama.

Santos sugiere trabajar con un profesional para enfrentar eventos traumáticos en sueños lúcidos. “Querrás hablar con alguien que hace terapia de sueños lúcidos, o hacer suficiente preparación por tu cuenta si no tienes a alguien ... para descubrir cómo vas a lidiar con tus emociones cuando surjan, tanto en el sueño como despierto ", dijo. Con sus pacientes, ella ha practicado mindfulness, imágenes guiadas y meditación, y mecanismos de afrontamiento para ayudarlos a prepararse para los sueños. "A veces puede intensificar los síntomas depresivos y la ansiedad", dijo. Los sueños lúcidos también pueden causar la desrealización, donde tu mundo externo se siente irreal, por lo que podría sentirse un poco más desconectado de tu entorno estando despierto.

Al igual que cualquier otra alteración del sueño, los sueños lúcidos también pueden afectar la calidad de tu sueño, lo cual, según Santos, puede afectar cómo funcionas durante el día, tu sistema digestivo, tu estado de ánimo y memoria, y tu capacidad para procesar información y ser productivo.

Aún así, para algunos, los riesgos valen la recompensa. Chiang-Ziezel dice que volverse lúcido en un sueño es difícil de describir porque es increíble.

"Es básicamente como tú y yo, en este momento, somos conscientes de lo que hacemos y podemos elegir pararnos o sentarnos", dijo. "Es tener esa autonomía, pero en un mundo que está dentro de ti y es completamente fantástico".

Pues esperámos te haya servido, si te gustan este tipo de emociones o sensaciones probablemente solo tendrías que entrenar tu mente y lanzarte.