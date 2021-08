¿Qué son los alimentos no saludables?

Los alimentos no saludables, comúnmente llamados “comida chatarra”, son todos aquellos que no poseen un valor nutricional adecuado, es decir, que no aportan beneficios a la salud de los niños y adultos.

Cuando la alimentación se basa en el consumo de alimentos chatarra dejamos de recibir los nutrientes que sí necesitamos como vitaminas, minerales, fibra, hidratos de carbono y proteínas.

Si deseas conocer las diferencias entre la comida saludable y la chatarra, a continuación La Verdad Noticias te comparte cuales son estos alimentos no saludables y que debemos evitar.

Alimentos no saludables que consumimos a diario

Alimentos no saludables

Algunos de los principales alimentos no saludables o rápida que se consumen a diario son:

Refrescos

Está comprobado científicamente que tomar refrescos incrementa el riesgo de diabetes y enfermedades cardíacas, debido a su alto contenido de azúcar.

Papas fritas

No es tan malo que te comas una hamburguesa, siempre y cuando evites las papas, sabemos que son deliciosas, pero tienen un altísimo contenido de aceite y sal, además de que tienen muchas calorías.

Aderezos y salsas altas en grasa

Los aderezos de las ensaladas, la mayonesa, la salsa bechamel y similares tienen alto contenido de grasa saturada.

Bebidas alcohólicas

Sí, un poco de vino es bueno para el corazón al igual que una cerveza, aún así ningún médico te va a sugerir beber alcohol para mejorar tu salud, ya que abusar de su consumo te puede llevar a sufrir enfermedades como: cirrosis, cáncer de hígado, úlceras estomacales, daño cerebral, demencia, depresión, etc.

Papitas

Son deliciosas, pero no nutren nada y engordan mucho por su alto contenido de sal y calorías vacías, lo que a muchas personas les provoca irritación estomacal.

Carne término medio

Cualquier tipo de carne que no esté bien cocida puede provocar enfermedades parasitarias ya que las bacterias y lombrices solitarias pueden sobrevivir cuando la cocción no es total.

Yoghurt bajo en grasa

El yoghurt es un alimento súper saludable, desafortunadamente la mayoría de los que venden en las tiendas son malos para la salud. Lo mejor es que consumas yoghurt regular, de preferencia, con probióticos.

Pizza

La mayoría de las marcas que venden pizza, la hacen con ingredientes muy dañinos para la salud, ya que preparan la masa con harina refinada y las carnes frías están procesadas o congeladas, haciendo que, además, sea muy alta en calorías.

Pan blanco

Casi cualquier pan de caja comercial es poco saludable, incluso para personas tolerantes al gluten. En lugar de pan blanco te sugerimos consumir pan integral, es más saludable.

Jugos de fruta

Los que no son naturales, sólo contienen agua con azúcar, es cierto que los naturales contienen antioxidantes y vitaminas, pero en cantidad, tienen más azúcar que nutrientes.

Alimentos no saludables para niños

Comida no saludable para niños

Los 6 peores alimentos no saludables para los niños que deberían desaparecer de la dieta diaria de tus hijos son:

Bollería industrial

El azúcar y las grasas poco saludables (grasas hidrogenadas y grasas trans normalmente) abundan en estos productos, siendo su consumo en la infancia un riesgo de desarrollar serios problemas cardiacos y de hipercolesterolemia para la edad adulta.

Refrescos y zumos industriales

Además del elevado contenido en azúcar, que aumenta el riesgo de diabetes y de obesidad, muchos de ellos son bebidas carbonatadas, algo que debe evitarse en la infancia.

Precocinados

Normalmente estos productos (pizzas, hamburguesas, hotdogs…) suelen llevar grasas poco sanas, además de más azúcares y sal de los recomendados.

Cereales de desayuno

Al igual que las galletas, las grandes cantidades de azúcar hacen de los cereales de desayunos infantiles un alimento a evitar.

Cacao soluble

Puede parecer que no, pero el cacao no suele ser el primer ingrediente de este alimento, sino que aparece en segundo lugar, justo detrás del azúcar.

Aperitivos salados

Este condimento es perjudicial, sobre todo, para el corazón, pudiendo aumentar el riesgo de problemas circulatorios y sobre todo la hipertensión arterial.

¿Qué tipo de alimentos necesita el cuerpo?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los alimentos que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente se agrupan en: carbohidratos, proteínas, grasas, agua y vitaminas y minerales.

Recuerda que el consumo de alimentos no saludables pueden llevarte a desarrollar Sobrepeso/Obesidad, resistencia a la insulina, problemas del corazón e hipertensión arterial.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!