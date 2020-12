¿Qué son los MACRONUTRIENTES y cómo contarlos para BAJAR DE PESO?

¿Qué son los macronutrientes para bajar de peso? Foto:Youtube

Los macronutrientes (o macros) son los tipos de nutrientes que su cuerpo necesita en grandes cantidades para proporcionar energía. A continuación La Verdad Noticias te dice cómo contarlos y por qué ayuda para bajar de peso.

Algunas personas prefieren hacer un seguimiento de sus macros, en lugar de la ingesta de calorías, cuando mejoran su dieta.

¿Qué son los macronutrientes?

Emily Field, dietista registrada con práctica privada en la ciudad de Nueva York dice que los macronutrientes aportan calorías, por lo que al realizar un seguimiento de los macronutrientes, básicamente también se cuenta la ingesta total de calorías.

El recuento macro (a veces llamado dieta flexible) a menudo se considera más beneficioso que el recuento de calorías porque tiene en cuenta de dónde provienen las calorías.

Por ejemplo, las porciones pequeñas de un muffin con chispas de chocolate y un filete de salmón al vapor tienen aproximadamente 275 calorías, pero no son igualmente saludables y no tienen la misma cantidad de nutrientes. El conteo macro le ayuda a hacer esa distinción, mientras que el conteo de calorías no lo hace.

Esto es lo que necesita saber sobre el recuento de macros y cómo puede calcular la ingesta recomendada para perder peso.

¿Cómo conocer los macros?

Contar macros significa que simplemente está sumando la cantidad total de gramos de carbohidratos, grasas y proteínas de los alimentos que consume por comida o por día.

Para comenzar a contar macros, debe determinar sus necesidades calóricas y establecer su distribución ideal de macros. Una vez que establezca sus metas macro y de calorías, puede comenzar a prestar más atención a la procedencia de sus calorías.

Primero, debe calcular su gasto energético diario total (TDEE) o la cantidad total de calorías que quema en un día, lo que representa su gasto energético en reposo (REE) y su nivel de actividad.

Puede calcular su TDEE utilizando la fórmula de Mifflin-St Jeor, una ecuación para REE que se desarrolló en 1990:

Mujeres: (10 × peso en kg) + (6.25 × altura en cm) - (5 × edad en años) - 161

Hombres: (10 × peso en kg) + (6.25 × altura en cm) - (5 × edad en años) + 5

A continuación, considere su nivel de actividad. Por ejemplo, las personas que son ligeramente activas generalmente hacen ejercicio de uno a tres días a la semana, en comparación con las personas moderadamente activas o muy activas que hacen ejercicio de seis a siete días a la semana o dos veces al día. Multiplique su TDEE con el multiplicador según su nivel de actividad diaria actual:

Sedentario: x 1,2

Ligeramente activo: x 1.375

Moderadamente activo: x 1,55

Muy activo: x 1.725

Extremadamente activo: x 1,9

El número con el que terminas es tu TDEE o la cantidad de calorías que necesitas todos los días.

Establece tu macro distribución ideal

Las necesidades u objetivos de macronutrientes están determinadas por variables como el sexo, la edad, el peso, la altura y el nivel de actividad física. Aquí está el rango aceptable de distribución de macronutrientes (AMDR), según la Junta de Alimentos y Nutrición:

Carbohidratos : 45% -65% de las calorías totales

Proteína : 10% -35% del total de calorías

Grasa : 20% -35% del total de calorías

Es un rango amplio, por lo que puede ajustar la proporción macro según sus preferencias dietéticas.

Después de establecer su TDEE y la proporción macro ideal, debe calcular la cantidad de macros que necesita para cumplir su TDEE o cualquier objetivo calórico en particular. Cada gramo de macronutriente produce una cantidad específica de calorías:

1 gramo de carbohidratos = 4 calorías

1 gramo de proteína = 4 calorías

1 gramo de grasa = 9 calorías

El cálculo de macros suele ser confuso al principio y puede llevar algún tiempo ajustarlo, incluso para los contadores de calorías experimentados.

Al contar macros y consumir suficientes proteínas, grasas y carbohidratos para mantener su cuerpo, puede eliminar los sentimientos de hambre, los antojos y la falta de energía a medida que pierde peso.

