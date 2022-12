Qué son las bolas chinas, para qué sirven y cómo colocarlas

Las llamadas bolas chinas, que a pesar de su nombre en realidad tienen su origen en Japón, son un mecanismo formado normalmente por una o dos bolas unidas por una cuerda, en cuyo interior hay otra bola más pequeña que golpea las paredes de la esfera que la contiene cuando la mujer camina o simplemente está en movimiento.

Existe un gran manto de mitos y realidades que envuelven a las bolas chinas, lo que hace que muchas personas las compren y no logren obtener lo que tanto esperan: placer. En La Verdad Noticias te vamos a contar para qué sirven y cómo usarlas efectivamente.

¿Para qué sirven las bolas chinas?

La vibración que produce el choque de la bola interior de las bolas chinas contra las paredes de la vagina provoca una contracción involuntaria y continua de los músculos circundantes, aumentando la circulación sanguínea, la lubricación y el tono muscular.

No es más efectivo usar dos o más bolas chinas al mismo tiempo, incluso puede resultar molesto en mujeres con el cuello uterino bajo.

La eficacia de las bolas chinas para mejorar el tono muscular se basa pues, como acabamos de explicar, en dos conceptos:

Una pequeña bolita en su interior que golpea las paredes de la vagina cuando las usamos, que puedes sentir o no.

El movimiento que tenemos que hacer para que esa bola se mueva y choque contra las paredes.

Para que el uso de las bolas chinas sea efectivo es fundamental moverse (por ejemplo, caminar) al llevarlas puestas, de forma que la bola de su interior se mueva y choque con las paredes de la vagina provocando una contracción involuntaria.

¿Cómo colocar las bolas chinas?

Puedes comenzar usando una pelota más grande de poco peso y continuar con otra pelota de igual tamaño que pese más y así hasta que hayas probado todo lo que viene en el paquete que adquiriste.

La bola china debe introducirse aproximadamente en el sitio donde se coloca un tampón, procurando que el cordón sobresalga ligeramente de la vagina para facilitar su extracción. Para hacer más cómoda la actividad es recomendable usar lubricante.

Inmediatamente de que te lo hayas puesto camina para comenzar a hacerlas funcionar. Recuerda que estar acostada o sentada no hará que sirvan.

¿Qué beneficios tiene usar bolas chinas?

Hay algunos beneficios clave para el uso de bolas chinas:

Mejoran el tono de los músculos del suelo pélvico

Combinados con los ejercicios de Kegel, pueden mejorar la fuerza del suelo pélvico

Además, favorecen la lubricación vaginal.

Sin embargo, debe mantenerlos alejados de sus actividades sexuales.

El mito de que las mujeres tienen orgasmos simplemente poniéndose las bolas chinas es alimentado por la industria cinematográfica. Y eso es, un mito porque estos dispositivos generalmente se alojan en una zona de la vagina que prácticamente no tiene terminaciones nerviosas. Por lo tanto, no generan ningún placer, al menos no para la mujer que los usa.

