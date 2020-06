¿Qué significan realmente nuestros sueños? Psicólogos revelan la verdad

Si nuestros sueños pudieran compartir alguna idea sobre qué dirección debemos tomar nuestras vidas, créanos; los escucharíamos al 100 por ciento. Si bien no somos expertos en prever el futuro, sabemos que lo que sucede en su mente puede ser el resultado de la función de su cerebro.

¿Cómo podría no estarlo? Sueñas con ex, las tareas que tienes que hacer al día siguiente y otros recuerdos desalentadores. ¿Qué pasa con los sueños que son una combinación de las circunstancias más extrañas? ¿Pero qué significan los sueños?.

¿Por qué nos estamos quedando dormidos en mundos que solo podemos imaginar en fantasías? Revisamos algunas opiniones de psicólogos sobre los sueños y su significado que hoy compartimos con ustedes.

¿Qué pasa cuando soñamos? El subconsciente será el culpable o es una alerta del futuro.

¿Qué significan los sueños?

Hay muchas, muchas razones diferentes por las que podrías soñar con algo en particular. No hay una interpretación que pueda darle una verdad sólida sobre nada. Según un psicologo “los sueños usan el lenguaje de símbolos y arquetipos para comunicar desde nuestro interior lo que no podemos comprender en la vida cotidiana, debido a nuestras creencias, miedos, normas sociales y otras barreras para nosotros mismos.

A través de la interpretación de los sueños, los psicólogos pueden ayudar a los clientes a verse a sí mismos y a sus deseos de una manera libre de todo ese equipaje.

La experta ha dado a conocer que estás experimentando un sueño a través de un tercer ojo, con una mente clara y que tienes una visión equilibrada de lo que está sucediendo en tu vida.

El psicólogo también puede romper el análisis de sus sueños, lo que hace en varios pacientes, en símbolos. Algunos incluyen: “Los niños representan nuevas ideas y deseos de expresión creativa. Los símbolos que aparecen en tres representan algo que está a punto de manifestarse (frente al número cuatro, que representa la manifestación completa). Las edades de los niños ". El agua incluso puede representar la felicidad.

Por qué el contexto del sueño es super importante

La interpretación de los sueños es una práctica muy individualizada que debe ser atendida por cada paciente. Si bien un símbolo puede tener el mismo significado, la forma en que se le presenta ese símbolo puede ser completamente diferente a la de otra persona, por lo que se recomienda que consigas un diario de sueños, para que puedas grabar tus sueños al instante cuando te despiertes.

Eche un vistazo a todos los elementos del sueño y registre su entorno, lo que está sucediendo, quién está en él y cualquier símbolo recurrente. Además, si tiene el mismo sueño más de una vez, es posible que desee probar y diseccionar lo que está sucediendo. Su cerebro puede estar tratando de decirle que aborde algo.

¿Por qué soñamos?

Soñar es una de las habilidades humanas más misteriosas del planeta. Si bien espera que un humano se apague, descanse lo que necesita y se encuentre completamente alerta por la mañana, creemos que ocurre de forma extraña en la noche.

Según Scientific American, hay más de lo que parece:“Los sueños parecen ayudarnos a procesar las emociones al codificar y construir recuerdos de ellas. Lo que vemos y experimentamos en nuestros sueños puede no ser necesariamente real, pero las emociones asociadas a estas experiencias ciertamente lo son. Nuestras historias de sueños esencialmente tratan de quitarle la emoción a una cierta experiencia creando un recuerdo de ella. De esta manera, la emoción en sí misma ya no está activa".

La máquina de los sueños es una característica del cerebro que respalda la forma en que procesamos las emociones, la ansiedad y el estrés. De hecho, la investigación muestra que la falta de sueño puede conducir al desarrollo de trastornos mentales. Parece que dormir realmente puede resolver una serie de problemas: desde recargar hasta ayudarnos a sentirnos cuerdos.