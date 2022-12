¿Qué significa ver números angelicales? Descubre el mensaje de tu ángel guardián

Tu ángel de la guardia es tu guía espiritual que te ayudará a tomar las mejores decisiones para ti; es ese ser de luz que te acompañará toda la vida para guardarte y protegerte.

Ver repetidamente un número o una serie de números es la forma en que se comunica contigo.

Esta guía de numerología angelical te ayudará a interpretarlos:

Numerología angelical 0.

"Dios te sostiene todo el tiempo. Usa esta señal para saber que es tu derecho divino ser abundancia".

Numerología angelical 1.

"Tus pensamientos manifiestan tu abundancia. Asegúrate de alinearlos a lo que deseas".

Numerología angelical 2.

"Mantén la Fe. Todo está bien. Te asistimos en seguir creyendo en tu derecho a la abundancia".

Numerología angelical 3.

"Tus Maestros te asisten en todo momento a manifestar abundancia".

Numerología angelical 4.

"Los ángeles te acompañamos en tu viaje a través de saberte digno de abundancia".

Numerología angelical 5.

"Vienen cambios positivos que te ayudarán a abrirte más a la abundancia".

Numerología angelical 6.

"Todas tus necesidades materiales están satisfechas. Confía".

Numerología angelical 7.

"La magia Divina te apoya y abre puertas de oportunidades en abundancia. Tendrás resultados auspiciosos".

Numerología angelical 8.

"La abundancia integral huye hacia ti".

Numerología angelical 9.

"Mereces manifestar abundancia de hacer eso que te apasiona, te llama, te gusta y se te facilita. Lleva a cabo tu misión de vida".

¿Qué significa ver una secuencia de números dobles?

Las secuencias de números dobles también son importantes, además podemos encontrar, triples o cuádruples todas con un mismo sentido de comunicación con numerología angelical.

Numerología angelical 000.

"Alineación perfecta con el universo estás actuando y viviendo desde la unión universal en que todos somos uno y los ángeles te felicitan".

Numerología angelical 111.

"Es el número de la manifestación si piensas en positivo llegan cosas positivas pero si piensas desde el miedo eso mismo atraes así que es el mejor momento para pedir deseos piensa, actúa y siente desde el amor y recibirás eso que tanto anhelas".

Numerología angelical 222.

"Los ángeles te aplauden te rodean y te afirman su amor, estás en el camino correcto".

Numerología angelical 333.

"Los maestros ascendidos están contigo quieren mandarte un mensaje y que sepas que están contigo. Éstos maestros pueden ser Jesús, La Virgen, Buda, Saint Germain entre otros".

Numerología angelical 444.

"Es un no cósmico, tal vez eso que has venido pensando no es la solución a tus problemas, replantea tus opciones y pide guía celestial".

Numerología angelical 555.

"Vienen cambios así que prepárate para algo que deseas, no le pongas límites solo ten fe y confía".

Numerología angelical 666.

"Estás muy enfocado en el mundo material debes trabajar más lo espiritual recuerda que Dios está contigo y no estás sólo tal vez la solución la tengas ni la veas en éste momento pero ya va a llegar por medio de ayuda divina".

Numerología angelical 777.

"Estás en el camino correcto, sigue trabajando en tu espiritualidad, estás recibiendo las señales y mensajes así que sigue aprendiendo y creciendo en tu camino".

Numerología angelical 888.

"Abundancia y prosperidad, vienen buenas noticias, tal vez un ascenso, una herencia, una suma de dinero que llega a tu vida y tal vez una buena noticia que te va a dar mucha felicidad, así que sólo agradece y ábrete a recibir".

Numerología angelical 999.

"Cierre, alguna etapa de tu vida ya llegó a su fin, debes cerrar desde el agradecimiento y avanzar".

