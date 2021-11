¿Qué significa ver 11:11 en la biblia? Este número espejo representa muchas señales de los ángeles para los devotos, las cuales te explicamos a detalle en La Verdad Noticias, así como las indicaciones para escuchar lo que intentan expresar.

Como te explicamos anteriormente, los llamados número espejo son aquellos que se repiten después de los dos puntos que marca el reloj como 11:11, el cual tiene un significado definido por los mismos ángeles.

Además de explicarte qué son las horas espejo y qué significado tienen, te detallamos el mensaje en específico que los ángeles intentan revelarte cuando te encuentras con la hora espejo 11:11 en la biblia.

Explicación de qué significa ver 11:11 en la biblia

Te explicamos cual es el significado de ver el número 1111 en la biblia, donde aparece representada en forma de hora espejo al tener los dos puntos (:) dividiendo cada decena y que se presenta como el versíuclo 11:11 de Jeremías, que dice:

"Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo traigo sobre ellos un mal del que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero no los escucharé", dice el Antiguo Testamento sobre el enojo de Dios porque los judíos estaban adorando falsas deidades.

¿Qué significa ver 11:11 muchas veces?

En general, la hora espejo 11:11 representa dos mensajes distintos. El primero son los ángeles aconsejando que te enfoques en los aspectos positivos de tu vida, como el tener salud o una familia unida.

Sin embargo, el significado de ver números una y otra vez como ver el 11:11 contantemente también se puede interpretar como un mensaje negativo por parte de los ángeles.

Similar al qué significa ver 11:11 en la biblia, el encontrarte con esta hora espejo constantemente significa que se estas pasando por una etapa de mucha ansiedad y estrés por lo que debes acercarte a los ángeles por apoyo.

