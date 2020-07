¿Qué significa soñar que tienes caries o se te caen los dientes?

El significado de soñar que tienes caries o se te caen los dientes se relaciona con angustia e inseguridad. Foto: www.shutterstock.com

Si amas tu sonrisa, no creo que sea muy agradable para soñar que tienes caries o se te caen los dientes, pues definitivamente dejaría de ser perfecta y hermosa, pero ¿te has preguntado el porqué de esta visión onírica?, aquí te revelamos el significado de este sueño que dirá más de ti de lo que crees, y por favor ve al dentista para una revisión, más vale prevenir que lamentar, ¡cuídate!

Significado de soñar con caries o dientes caídos

Estos sueños son un reflejo de que la vida te tiene en un hilo y por ello te sientes muy angustiado, y es que ¿te imaginas despertar sin un diente?, ¡vaya lío el que podría ser!, simplemente es inimaginable salir así de casa es por eso que tienes que reflexionar qué es aquello que te hace sentir así en la vida real, y darle solución.

Es importante destacar que los dientes son partes del cuerpo humano que son muy fuertes, durables y estables, así que si de pronto estás soñando que estos se caen es que en el fondo sientes miedo al cambio, inseguridad, insatisfacción personal, fragilidad o incluso culpa por alguna decisión equivocada que solo te ha dado perjuicios, por ello, en vez de culparte, angustiarte o preocuparte, lo mejor es poner cartas en el asunto o pedir ayuda si es necesario.

Soñar que los dientes tienen caries, es una advertencia de que debes estar alerta. Foto www.shutterstock.com

Otro de los significados de soñar que tienes caries o se te caen los dientes, se relaciona con el miedo que tienes de hacer el ridículo durante un evento especial, tal vez tendrás una conferencia muy importante y estás preocupado de decir las palabras correctas, o quizá en el fondo te sientes muy vulnerable. También puede ser que hace poco tomaste alguna mala decisión que jamás imaginarías elegir, y eso ha provocado burlas en tu contra.

Puede que no te sientas capaz de mostrarte tal cómo eres frente a los demás, que tengas temor a hacer el ridículo en una ocasión especial o que te sientas vulnerable. También es posible que se hayan burlado de ti por algo que siempre hacías bien y ahora salió mal. El significado de soñar que se caen los dientes varía en función a los detalles de este.

Cómo sabes los sueños son muy complejos de interpretar, por eso a continuación te brindamos más significados que incluyen situaciones específicas de soñar que tienes caries o se te caen los dientes, así trata de recordar todos los detalles de tu sueño, solo así podrás obtener la interpretación más exacta, así que ¡mucha suerte!

¿Los dientes se mueven y te causan dolor?

Este sueño es una advertencia de que en tu círculo cercano de amistades existen personas que solo quieren hacerte daño o que simplemente te pondrán en situaciones que no te convienen, así que ¡ten mucho cuidado!

¿Los dientes se mueven y te causan dolor. Foto: www.shutterstock.com

¿Se te cayeron los dientes?

Puede que en este momento tu felicidad esté en peligro, pues el tener tu dentadura completa es un reflejo de tu alegría y seguridad, por ello, si te falta en tu sonrisa, no es un buen presagio.

Solo los dientes de arriba se te cayeron

La parte superior de la dentadura posee los dientes más grandes, así que, si te hacen falta es porque tu inseguridad y miedo son más grandes de lo que imaginas, también se puede interpretar cómo tu miedo a ser lastimado por una persona cercana, ya sea que te deje o te engañe, pues es muy valiosa para ti.

Solo los dientes de arriba se te cayeron. Foto: www.shutterstock.com

¿Se te cayeron los dientes sin dolor?

Esta visión onírica es más positiva que las anteriores ya que indica que estás a punto de emprender nuevos proyectos o facetas en tu vida, y que aun cuando tienes miedo serás capaz de superarlo exitosamente, pues tienes una autoestima valerosa que te ayuda a superar todo lo que te pone la vida, ¡sigue así!

Perdiste los dientes de abajo

Este sueño se vincula con el daño que una persona cercana a ti podría padecer muy pronto, incluso puede representar que podrías tener una etapa difícil en tu vida que no será tan dolorosa como causar gran impacto en tu persona.

¿Soñaste que tenías los dientes podridos?

Esto significa que hay partes de tu vida que debes mejorar y cuidar, ya que el descuido que has infringido en estas no te hace ningún bien. También se puede interpretar a qué sientes miedo de tener problemas en el trabajo o en el amor, ya que no quieres estar colgando de un hilo por algún simple error que puedas cometer.

¿Tienes caries en los dientes?

Cuidado, este sueño es una advertencia de que debes estar alerta ante todo lo que la vida te presente.

En caso de que la caries se encuentre justo en la cara de los dientes de enfrente, es porque pronto podría revelarse que has hecho algo malo o incorrecto en el pasado y por eso estás tan angustiado.

TE PUEDE INTERESAR:¿Qué significa soñar con ganar la lotería?

¿Tienes las muelas con caries en tu sueño?

En este momento eres quien guarda un secreto muy valioso que temes revelar si alguien te lo pregunta o que te aterra el hecho de que siquiera te lo pregunten, ¡cuidado!

Con información de www.dormitorum.com, estilonext.com y eresmama.com.