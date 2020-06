¿Qué significa soñar que te matan?

Soñar que te asesinan no siempre es un mal augurio, está más relacionado con sentimientos de culpa. Foto: www.shutterstock.com

¿Te has portado bien?, se dice que el significado de soñar que te matan no es premonitorio, más bien se cree que es la conciencia que angustiada por culpa te hace tener estas terribles pesadillas donde pierdes la vida a manos de tu peor enemigo, un asesino serial, asaltante o cualquier otro personaje que refleje tu peor miedo, para explicarte más a detalle, te daremos a conocer las interpretaciones más comunes de esta ilusión onírica, ¡toma nota!

¿Tienes miedo de que te maten?

Este sueño, puede ser interpretado también como un gran y profundo miedo que las personas cercanas a ti te generan, es decir, sientes que la casa en la que vives o en tu círculo de amigos hay personas que te parecen aterradoras y tienes miedo que te hagan daño, ya sea física o emocionalmente, así es momento de reflexionar, ¿quiénes son esos personajes que te hacen sentir incómodo?, ¿realmente tienes algo que temer?

Una de las razones más frecuentes por las que este sueño se produce lo comentamos al inicio, y tiene que ver con alguna actividad o cosa que hiciste en el pasado a una persona que confía en ti, y que desconoce qué le has engañado o hecho daño, así que tienes miedo de que se entere y se vengue de ti asesinándote, ¿realmente te has portado mal?

Si durante esta terrible pesadilla el acto de asesinato se ejecuta correctamente y pierdes la vida al instante, quiere decir que en la vida real la persona a la que has hecho daño logrará vengarse de ti, así que podría causarte un grave problema o pasarte algo muy malo, en cambio sí logras sobrevivir al ataque, entonces quedarías libres de tus fechorías, pero eso sí, tu consciencia no te dejará en paz y te sentirás continuamente culpable.

A continuación, te revelamos algunos asesinatos en oníricos muy específicos, así que trata de recordar detalladamente tu pesadilla, solo así podrás dar con el verdadero significado de soñar que te matan, ¡mucho ojo!

Soñar que te matan a balazos

Soñar que te matan a balazos. Foto: www.shutterstock.com

Si en tu sueño, el asesino usa un arma y pierdes la vida de un disparo, significa que existe una persona cercana a ti que desea hacer un daño terrible y que estás a punto de sufrir de dicho mal, por ello, es importante que reflexiones acerca de los individuos que frecuentas, solo así lograrás ver quien desea hacerte sufrir.

Soñar que te matan con un cuchillo

Soñar que te matan con un cuchillo. Foto: www.shutterstock.com

Los cuchillos son un arma de dos filos e incluso en los sueños hacen honor a este dicho, pues pueden interpretarse como bueno o malos, el lado bueno de tener una pesadilla con esta arma blanca, es que te avise que pronto te podrás deshacer de algo que no es de tu conveniencia; sin embargo, también podría advertirte que estás poniendo en riesgo tu reputación o que pronto alguien te está poniendo una trampa, así que ten mucho cuidado con cada decisión que des.

Soñar que te matan con una pistola

Soñar que te matan con una pistola. Foto: www.shutterstock.com

Si en tu sueño has sido asesinado por un arma de fuego que te disparó directo en la cabeza, significa que vivirás muy pronto un evento sobresaliente que impactará para siempre tu vida, puede ser o no negativo, aunque definitivamente te causará tanta impresión que no dejaras de pensarlo, así que ten cuidado, pues será un cambio radical que le dará vuelta a tu vida.

Soñar que te matan con un hacha

Soñar que te matan con un hacha. Foto: www.shutterstock.com

Seguro que, si soñaste que perdías la vida por esta terrible arma, digna de cualquier película de terror, en este momento podrías estar muy preocupado; sin embargo, el significado no horrible, ya que se relaciona con el cumplimiento de metas, las cuales solo podrás cumplir si te esfuerzas y eres constante, así que respira y en lugar de estar temeroso, ¡sigue trabajando duro!

