¿Qué significa soñar que se te cae el cabello?

Descubre cuál es el significado de perder el cabello en los sueños, ¡es sorprendente! Foto: www.shutterstock.com

Si te has levantado tocando tu cabeza para saber si aún tienes pelo, es seguro que la noche te hizo pasar una mala jugada, y es que soñar que se te cae el cabello no es divertido, sino por el contrario es ¡aterrador!, ya que ¿cómo podrías ir así al trabajo así?, pues, aunque no lo creas, este sueño tiene un significado más allá de lo evidente y aquí te lo revelamos, ¡no te lo pierdas!

Significado de soñar que se te cae el cabello

Este sueño se relaciona con momentos de ansiedad y preocupación que el durmiente está enfrentando, así lo sugiere la Licenciada y Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, Maite Nicuesa.

Así que si te has visto en tus sueños calvo o calva, no te alarmes, es decir solo es el reflejo de tus más profundas preocupaciones, en el caso de que sea muy frecuente el soñante está viviendo momentos que lo mantienen intranquilo, así que es necesario el autoconocimiento, así el durmiente podrá identificar cuál es el motivo por el que se siente angustiado, ya que incluso puede ser el reflejo de estrés crónico, temor e inseguridades en algún aspecto de su vida.

Significado de soñar que se te cae el cabello . Foto: www.shutterstock.com

El significado de soñar con que se te cae el cabello, también está vinculado con un momento de descontrol en tu vida, pues sienten angustia de que no puedes manejar alguna cosa en tu vida y eso te tiene muy preocupado.

A continuación, te brindamos más significados de soñar con que se te cae el cabello, por ello, necesitarás recordar muy bien cómo se desarrolló tu sueño, para que puedas tener una interpretación más exacta, ¡ánimo!

¿Se te desprendieron enormes mechones de cabello?

Si eres de los que ama lucir bien, este sueño debió ser estremecedor, y es que todo apunta a que te preocupas mucho por tu imagen y tienes mucho miedo de envejecer; sin embargo, es un proceso natural que no se puede evitar, así que comienza a aceptarlo y deja de angustiarte.

Sueños frecuentes con la caída del cabello

En este caso el durmiente podría estar teniendo autoestima baja y se se siente insegura, por ello, debe analizar qué es aquello que está provocando dicho efecto en su vida, para detenerlo y comenzar a vivir tranquilamente.

Sueños frecuentes con la caída del cabello. Foto: www.shutterstock.com

¿Tu cepillo estaba lleno de cabellos?

Si has soñado que al pasarte el cepillo y peinar tu cabello se vienen grandes cantidades de tu pelo abajo, entonces significa que está pasando por días difíciles donde sientes que no eres

¿Tu cepillo estaba lleno de cabellos? Foto: www.shutterstock.com

suficiente, así que tu autoestima está por los suelos, algunos como estos son una ruptura amorosa, la pérdida de una competición o cualquier otro fracaso que te haya partido a la mitad.

Se te cayó el cabello, pero solo fue poco

Este sueño es más positivo que los anteriores, pues aun cuando te advierte que te sientes preocupado, en realidad no es muy grande la angustia, quizá solo estás ansioso por una reunión importante o has pasado un momento vergonzoso, así que descuida, pronto estarás cómo nuevo.

¿Tu cabello era blanco y se caía?

El significado de soñar con que tienes el cabello de color blanco, es considerado como símbolo de conocimiento y sabiduría, pero si se te cae entonces significa que pronto podrías enfrentar situaciones difíciles en el trabajo y en tu economía.

También, advierte que tengas cuidado en proyectos de inversión de dinero y con la administración del mismo, en el caso del mundo laboral, puede que tengas altas expectativas sobre algo que pronto podrían causarte una gran decepción.

Soñar que otra persona pierde el cabello

Puede que en estos momentos sientas que tu cuerpo y espíritu están débiles, si estás demasiado cerca de la persona que ha perdido el cabello, entonces puede advertirte que enfrentarás problemas con la salud de tu cuerpo, así que más vale que vayas por un chequeo al médico.

¿Tu cabello se cae porque está podrido?

Esto quiere decir que estás perdiendo tu energía de vida porque llevas contigo muchas negativas que ya están mermando tu salud física, por ello es crucial que busques tener tranquilidad, tener cerca energías positivas y dejar atrás todo aquello que te preocupa, ¡sé fuerte!

Con información de www.loveisinmyhair.com, www.lefrontal.com y www.psicologia-online.com.