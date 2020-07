Soñar que no puedes moverte ¿Qué significa? foto journaldesfemmes

Nuestros sueños pueden ser parte importante de nuestra realidad, tanto que algunos expertos consideran que son reflejo de nuestras acciones o que incluso pueden predecir nuestro futuro, claro, hay sueños más sencillos que otros, por ejemplo, el soñar que no puedes moverte puede ser tan simple pero que posiblemente te dejará pensando que es lo qué significa.

Hay que tener en cuenta que no todas las personas nos acordamos de lo que soñamos, ni de las sensaciones que podemos llegar a sentir, pero hay otras que sí, incluso hay algunas que lloran o que se caen o que no pueden moverse ¿te ha pasado?

Significado de no poder moverte en tus sueños foto mejeralia

¿Qué significa soñar que no puedes moverte?

En este caso, soñar que no puedes moverte puede ser tan solo un sueño desesperado, pero también puede tener algunos significados sorprendentes que no te imaginas, por ello a continuación te diremos que puede suceder en este sueño.

Esto significa no poder moverte en tus sueños Foto conocer salud

Parálisis, no puedes moverte en tu sueño

Si algunas veces has soñado que no puedes moverte, esto puede ser real, es decir, que sufres parálisis del sueño, esta es una afección en la cual no puedes moverte ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. De acuerdo con algunas investigaciones, esta parálisis puede generarse debido a que no se duerme lo suficiente, estrés mental, entre otros.

No puedes moverte por impotencia

Si has soñado con no poder moverte, habitualmente significa que esto es producto de una frustración o de impotencia que está relacionado con un trastorno de ansiedad. Si no quieres sentir esta sensación es necesario que busques una solución en tu vida.

Baja autoestima o inferioridad en tu sueño

Al no poder moverte en tus sueños es muestra de que tienes un problema de autoestima, ya sea a la baja o por inferioridad que está causando un problema en tu entono social, debes trabajar en ello para que no te afecte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué significa soñar con una infidelidad?

No puedes moverte por frustración

Soñar que no puede moverte es un sueño que significa que no puedes gritar lo que te afecta, te daña o te angustia, la mayoría de las ocasiones es un signo de frustración que paraliza tu vida ¿estás frustado? ¡has algo al respecto!