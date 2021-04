Soñar que estás embarazada es un sueño muy común entre las mujeres cuando, en realidad, no lo están. Aunque también puede ocurrir que se tenga este sueño cuando ya te encuentras esperando un bebé.

Es normal que el inconsciente se haga eco de este nuevo estado debido a las preocupaciones que pueden surgir porque algo salga mal, o simplemente se debe al gran deseo de tener ya a nuestro bebé en brazos.

Si quieres descubrir todo acerca del significado de soñar que estás embarazada, a continuación La Verdad Noticias te comparte los detalles de la interpretación de este tipo de sueños muy común en las mujeres.

Durante la preñez, es normal querer conocer todo sobre el embarazo, pero cuando no lo estás, soñar con él puede ser desconcertante. Según Sigmund Freud, se interpretaría como tu inconsciente mostrándote uno de tus mayores deseos en esos momentos o la esperanza cumplida de ser por fin mamá. Pero existen más interpretaciones relacionadas con este sueño, te invitamos a descubrirlas.

¿Qué significa soñar que estás embarazada sin estarlo?

Soñar con un embarazo se relaciona con la creatividad.

Un embarazo es el principio de un cambio enorme en la vida de las personas, la creación de algo que culminará pasado un tiempo. Soñar que estás embarazada sin estarlo significa que el inconsciente está mostrando, en cierto modo, un aspecto de la mujer que yace escondido, aletargado, dormido. Quizás sea un deseo, un don, una habilidad, o tal vez algo que en algún momento de la vida se pensó hacer y no se hizo porque en ese momento le pareció arriesgado.

Se dice que soñar con un embarazo tiene que ver con la creatividad, con las ganas de hacer algo diferente en la vida. Algo así como buscar momentos del día para hacer aquello que le gustaba hacer de pequeña, o de joven: cantar, pintar, bailar, gritar, correr, soñar despierta, viajar, entre otras cosas que hacía o quería hacer y dejó de hacerlas.

Soñar que te dicen que estás embarazada

Soñar que alguien te dice que estás embarazada

Si sueñas que estás embarazada sin estarlo, pero no lo descubres tú, sino que te lo dice otra persona (o una persona te pregunta si estás embarazada), además de los significados de este tipo de sueño que te hemos explicado anteriormente, se puede esconder una situación de inseguridad o de falta de confianza en ti misma.

En otras palabras, si sueñas que estás embarazada, pero te enteras mediante una tercera persona, significa que te falta seguridad en tus capacidades, y se puede tratar tanto de una condición propia como de una situación transitoria, debida a un momento de especial debilidad o a alguna circunstancia que no controlas por algún motivo en tu vida.

Si te preguntan si estás embarazada en el sueño, la situación de inseguridad se acrecienta, puesto que te ves obligada a confirmarlo y te inquieta que te lo hayan preguntado. En cualquier caso, se debe a una debilidad en tu vida y qué debes trabajar para poder superarla.

¿Qué significa soñar que estás embarazada de una niña?

Soñar con la espera de una niña o de un niño, tiene significados diferentes.

Cuando hablamos del significado de soñar que estás embarazada de una niña tenemos que tener en cuenta que, en general, soñar con el embarazo está relacionado con tu ámbito personal y familiar. Por ello, la interpretación de este sueño dependerá de las circunstancias en las que haya sucedido, por ejemplo: puede significar celos, que tienes problemas familiares o con tu pareja, mala suerte, próximas pérdidas de bienes y dinero o bien puede significar bienestar.

Soñar que estás embarazada de un niño

Soñar con bebés, o específicamente con el sexo del bebé estando embarazada tiene relación con el deseo que tienes de que sea un niño o una niña. Sin embargo, si no estás embarazada, puede tener significados diferentes. Si estás casada, soñar con un niño significa que vienen tiempos de felicidad y estabilidad. Si no lo estás, pero tienes pareja, indica problemas con la pareja, los cuales acaban en ruptura.

Soñar que estás embarazada de gemelos

Tener este tipo de sueños se puede deber a que estás atravesando una situación de angustia. Si estás embarazada realmente, pero no de gemelos, puede significar que te preocupa la responsabilidad que conlleva tener un hijo, o bien que puedan surgir complicaciones en el parto o en los primeros días del bebé.

Si no estás embarazada, simplemente, se puede deber a un período especialmente estresante o angustioso, por cualquier motivo, desde un nuevo trabajo o una situación de carga laboral intensa, a problemas familiares, crisis vitales, entre otros.

Soñar que estás embarazada de tu ex

Soñar que esperas un hijo de tu ex

De acuerdo a los profesionales de lo onírico, soñar que estás embarazada es símbolo de amor, prosperidad y nuevos retos en la vida de quien lo sueña. Sin embargo, para deducir muy bien el significado, el contexto tiene que ser exacto. Si soñaste que lo estabas y en tus sueños sabes que es de tu expareja, entonces tiene un significado diferente.

Así como el cordón umbilical es la conexión que existe entre una madre y su bebé, el embarazo es la conexión que tienen dos personas (un hombre y una mujer). Entonces, lo que tu sueño está tratando de decirte es que probablemente no hayas olvidado a tu ex pareja por completo, todavía tienes sentimientos y no quieres cerrar el ciclo con esa persona.

Soñar que estás embarazada de tu novio, significa que te está rondando por la cabeza la idea de la maternidad. Además de que consideras a tu novio actual como una persona recta y apropiada. Puede que veas en él, de manera inconsciente, todas las características que piensas que tendría un buen padre.

¿Qué significa soñar que estás embarazada y sentir al bebé?

Significado de soñar que sientes al bebé estando embarazada.

Soñar que estás embarazada y sentir al bebé podría significar varias cosas: Si efectivamente estás embarazada, este sueño quiere decir que el bebé se encuentra sano y que estás haciendo bien las cosas del embarazo semana a semana. Por otro lado, soñar con el embarazo propio sin realmente estarlo, significa que estás empezando a ser consciente de nuevos sentimientos que antes no tenías, incluyendo el del instinto de ser madre.

Por otro lado, el vientre está relacionado con las emociones más profundas y viscerales, por lo que tener este tipo de sueños puede indicar que dichas emociones están comenzando a aflorar.

Soñar que das a luz simboliza cambios, el inicio de nuevos proyectos. Este es otro de los sueños recurrentes; si el parto es bueno, el proyecto prosperará y nos reportará beneficios. En cambio, si en el transcurso del parto aparecen complicaciones, podría ser una señal de que se están presentando problemas.

Ahora ya sabes qué significa soñar que estás embarazada y sus diversas variaciones. ¿Te identificaste con alguno de los significados?

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantente informado.