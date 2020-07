¿Qué significa soñar con una lluvia de meteoritos?

Las lluvias de meteoritos en los sueños se relacionan con momentos llenos de conflictos. Foto: www.shutterstock.com

Se cuenta que los dinosaurios se extinguieron porque varios fragmentos celestes cayeron en la Tierra con un poder de destrucción inimaginable, y es por ello que la humanidad no relaciona con cosas buenas estas estrellas caídas, así que, si en tus sueños estas se han presentado, esto te interesa porque aquí te revelamos el significado de soñar con una lluvia de meteoritos, ¡impactante!

Significado de soñar con una lluvia de meteoritos

Al igual que en la vida real, estos cuerpos celestes que caen a pedazos sobre la tierra siempre causan alerta en la humanidad e incluso medio, y esta misma sensación aplica para aquellos que los sueñan, pues les anuncian que algo muy pronto sucederá que les causará una terrible preocupación, así que hay que tener cuidado, aunque dependiendo cómo se sienta durante la visión onírica, podría ser solo un aviso de algo que sí será preocupante, pero al que no se le debe dedicar demasiada importancia, así que ¡mucho ojo!

Soñar con meteoritos que no tocan caen es un buen presagio, pero si es lo contrario, entonces debes tener cuidado. Foto www.shutterstock.com

Cómo sabes los meteoritos no sólo están ligados a la destrucción, también simbolizan los deseos, y es que ¿quién no ha intentado pedir un deseo ante el paso de una estrella fugaz?, por ello, si se sueña con ver el meteorito con este simbolismo, son buenas noticias, pues seguro el durmiente pronto cumplirá sus deseos con mucho éxito.

Otro significado de soñar con una lluvia de meteoritos indica que el soñante tiene muy cerca a una persona que solo quiere meterlo en problemas, por ello, se debe estar muy atento, a continuación, brindamos significados más específicos de este sueño, así que será crucial recordar cada detalle de la visión onírica, pues solo así se podrá tener una interpretación más exacta.

¿El meteorito destruyó tu casa?

Este sueño advierte que la familia del durmiente tendrá que enfrentar cambios que están fuera de su control, serán tan inesperados y caóticos que el soñante estará muy preocupado, de igual manera también podría anunciar que los problemas están por llegar en el núcleo familiar.

Ver un meteorito en el telescopio

Si de pronto en el sueño el durmiente se encuentra observando el cielo por medio de dicho instrumento y por azares de la vida logra ver un meteorito, es un buen presagio, ya que significa que muy pronto sus objetivos se cumplirán con mucha alegría.

¿Viste un meteorito que amenazaba la Tierra?

Si el soñante se siente prácticamente petrificado del terror al ser testigo de una escena sin precedentes donde todo apunta a que el final del mundo llegó, pues un enorme meteorito está muy cerca de impactarse con el planeta, es un aviso del subconsciente que refleja el miedo tan grande que siente de enfrentar sus problemas, así que generalmente lo evade y deja que estos decidan el destino de su vida.

Lluvia de meteoritos

Lamentablemente, este sueño no es un buen augurio, ya que anuncia que problemas del pasado que el soñante ha manejado mal volverán al presente para atormentarle, así que no tiene de otra, debe darle solución ahora o de lo contrario su vida no será nunca feliz por completo.

Ver un meteorito de fuego

Esta visión onírica anuncia al soñante que está por comenzar una nueva etapa de vida que será más feliz que la anterior, y que es necesario seguir el buen camino elegido antes, así que ¡mucha suerte!

¿Te cayó un meteorito encima?

Posiblemente el durmiente ha llegado al momento de su vida en la que está reconsiderando sus actitudes ante sus relaciones de pareja, pues parece que está aprendiendo a valorar a su ser amado y está dispuesto a ir por los buenos caminos a su lado.

Meteorito cae en el mar

Este sueño es una alerta que pide al soñante debe estar prevenido, ya que habrá noticias negativas que no le afectarán directamente, pero cuyas consecuencias terminarán por afectarlo, aunque no sea en un tiempo inmediato, por eso debe estar alerta y buscando cuáles serán para él las posibles consecuencias, para que pueda enfrentarlas cuando se hagan presentes.

