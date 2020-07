¿Qué significa soñar con tener un aborto?

El significado de soñar con tener un aborto siempre es un mal presagio. Foto: www.shutterstock.com

El significado de soñar con tener un aborto, esta visión onírica no exclusiva de las mujeres, ya que los hombres también las llegan a tenerla, y tampoco es premonitoria, así que, si en este momento estás embarazada o tu pareja lo está, libérate de la angustia descubriendo las interpretaciones más comunes de estos sueños, ¡te van a sorprender!

Significado de soñar con tener un aborto

Estos sueños son el reflejo de que estás pasando por momentos muy deprimentes en tu vida y se interpreta como un mal presagio que advierte sobre separación, enfermedad, tristeza, separación y otros obstáculos que se presentarán en tu vida y que de no tomar con buena actitud te harán infeliz.

Cómo mencionamos al comienzo, el significado de soñar con tener un aborto no solo se relaciona con una soñante mujer, ya que los hombres también pueden tener estos sueños y están relacionados con avisos sobre probables fracasos en la vida social, amor o familia.

Por otro lado, si la mujer que lo sueña no está embarazada, significa que debe cuidar mejor su salud o que debe tomar buenas decisiones en la vida, de lo contrario podrían sobrevenirle grandes disgustos y conflictos.

A continuación, te brindaremos interpretaciones más específicas sobre estos sueños, así que, debes tratar de recordar todos los detalles posibles de tu sueño, ¡toma nota!

Soñar con tener un aborto: si estás embarazada

Si te encuentras en periodo de gestación, no hagas mucho caso a este sueño, en realidad es un reflejo de tu miedo porque algo catastrófico te ocurra a ti o a tu bebé, no es premonitorio, así que es ideal que te tomes tiempo para relajarte, despejar tu mente y olvidar el tema, ¡todo saldrá bien!

El significado de soñar con tener un aborto está relacionado con momentos de pérdida y gran tristeza. Foto: www.shutterstock.com

Soñar con tener un aborto: ¿ no estás embarazada?

Si durante el sueño sufres un aborto, pero no sabías que estabas embarazada, significa que pronto tendrás noticas malas que podrían causarte mucho dolor o la sensación de pérdida, entre los cuales pueden referirse a temas de salud.

En caso de que sea hombre el durmiente y la mujer que aborte que no sabía del embarazo sea de su familia, advierte que habrá pérdidas en el trabajo o en la economía.

Soñar con tener un aborto inesperado

Puede que tengas el deseo grande por tener tu bebé, pero las situación en la que te encuentras no es la mejor, ya sea que eres muy joven, tienes problemas familiares o económicos, así que este sueño te está diciendo que es mejor esperar a que todo se ponga en orden antes de cumplir con esta meta, por ello, debes tener paciencia.

Soñar con tener un aborto: usar pastillas

Eres una mujer que está sufriendo, ya que los planes que has hecho para dar orden a tu vida no están siendo efectivo, así que deseas terminar ya con todo; sin embargo, esa no es la mejor decisión, este sueño te está invitando a evitar los impulsos, así que no canceles tus proyectos solo porque sientes que todo va mal, debes ser paciente y entender que el tiempo es clave para que todo vaya bien

El significado de soñar con tener un aborto está vinculado con disgustos y conflictos en el círculo social cercano. Foto: www.shutterstock.com

Soñar con tener un aborto: mucha sangre

Si en el sueño has abortado y sientes cómo sale gran cantidad de sangre, quieres decir que tienes miedo de perder algo que te importa mucho, y que podría volverse realidad, esto se relaciona a temas de amigos y parejas, por ello, es momento de comenzar a dejar el miedo atrás y corregir el camino, para no perder aquello que te hace feliz.

Soñar con tener un aborto: planes realizados

Puede que tus expectativas sean altas en tus planes de vida, pero debes estar consciente de que todo puede terminar y nada es para siempre, así que este sueño advierte que podrías romper tratos, tristeza, peligro, fracaso.

Recuerda que no todo es malo, el término de un ciclo siempre está relacionado con la renovación, así que tómalo de la mejor forma posible y comienza uno nuevo.

Con información de misignificadodelossuenos.com.