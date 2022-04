¿Qué significa soñar con mi ex? Experto de Harvard revela la respuesta

¿Qué significa soñar con mi ex?

Quieres saber ¿Qué significa soñar con tu ex?, un experto de Harvard reveló en su más reciente investigación el por qué de este sueño, el cual a veces puede ser recurrente dependiendo de la persona.

La mente posee capacidades que aún no han podido ser descifradas, tal es el caso de los sueños, que muchas veces son manifestadas como una especie de señal o de un mensaje que hay que tomar en cuenta.

El significado de soñar co tu ex va más allá de lo que uno piensa, pues debido al factor nostalgia y sentimental, resulta complicado descifrar al cien por ciento este tipo de mensaje.

El significado de soñar a una ex pareja va de la mano con varias teorías, sin embargo en esta ocasión La Verdad Noticias se centrará en la psicodinámica, la cual fue propuesta por Sigmund Freud.

Sigmund Freud creía que los sueños eran una puerta de entrada a la mente inconsciente. Según Freud, los sueños están directamente relacionados con las experiencias diurnas y revelan información significativa al soñador.

Ahora la respuesta a dicho sueño va acompañada por un sustento de expertos, quienes analizan detalladamente el comportamiento del cerebro humano y sus relaciones interpersonales.

La investigadora Deirdre Barrett, señala que soñar con una expareja NO significa que sigamos suspirando por esa persona, sino más bien tiene que ver con eventos que nos hicieron recordar a otra persona, una ruptura amorosa o fotografía que encontramos en casa.

“Soñar con una persona en particular, que te llegó a importar durante meses o años no sugiere que estés suspirando en secreto por ella”, según recogió una entrevista a Deirdre Barrett a The New York Times.

De acuerdo con la investigadora la respuesta a la cuestión ¿Qué significa soñar con mi ex?, se relaciona con muchos factores que pueden desencadenar este tipo de sueños.

