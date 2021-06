¿Qué significa soñar con la Virgen del Carmen?

¿Alguna vez has soñado con la Virgen del Carmen? Si no te ha pasado no te preocupes, generalmente quienes suelen verla son personas religiosas, pero si por el contrario has soñado con ella déjanos decirte que has sido bendecido.

Sí, el que aparezca la Virgen en un sueño significa que has sido bendecido ya que este sueño presagia paz, felicidad y unión en la familia o en las relaciones personales.

Pero si eres de los que no conocen mucho sobre su historia, en La Verdad Noticias te invitamos a ingresar al enlace: ¿Qué prometió la Virgen del Carmen en su aparición? para saber más sobre esta imagen.

Ahora, si la familia o alguna persona está pasando por una situación dolorosa o traumática el soñar con la Virgen significa que ella está ahí para dar consuelo y que se sepa que no les ha abandonado.

Así mismo, los devotos a la también llamada virgen de Itati entenderán con mayor intensidad lo que la proyección del mensaje que transmite la imagen religiosa dentro del sueño y se sentirán muy confiados y protegidos por esta advocación mariana.

También, toma en cuenta que soñar con la Virgen del Carmen también puede significar lo siguiente:

Estar yendo por un camino erróneo y ella quiere decir que es hora de que te des cuenta y corrijas para seguir el camino indicado.

Estamos siendo fríos en cuanto a la fe, ella nos pide más devoción, ser mucho más activos en la religión y las cosas de Dios, nos llama a la oración constante, a ser agradecidos y limpiar nuestro corazón de amargura.

Puede estar relacionado con la falta de guía espiritual, estar desorientados y perdidos de los beneficios que otorga la oración a la virgen Maria y el crecimiento espiritual, por lo que se debe acercar más al plano de los espiritual y renovar cada día nuestra fe para alcanzar misericordia y todas las bendiciones de Dios.

¿Cuál es la historia de la Virgen del Carmen?

Es originada en Israel con la orden de los Carmelitas.

Según la tradición, la Virgen del Carmen, se en apareció en México a unos pescadores que se encontraban perdidos en altamar y gracias a ella fueron rescatados desde ese momento el pueblo de pescadores fue rebautizado con el nombre de Playa del Carmen, que se ubica en Campeche.

Pero, la figura del Carmen tuvo origen en Israel, concretamente hasta el Monte Carmelo ('Karmel', que significa jardín). Las escrituras antiguas cuentan que el profeta Elías prometió a Dios que el rey Ajaab y el pueblo abandonarían al dios Baal para que se terminara la sequía.

Al cumplir los hombres su parte de la promesa Elias subió al Monte Carmelo en varias ocasiones para ver si su promesa surtía efecto y cuando lo hizo a la séptima vez vio "una nubecita no más grande que la palma de la mano", poniendo así el inicio de una historia que se conmemora hasta día de hoy.

De esta historia nació que muchos hombres iban al Monte Carmelo para venerar el lugar, naciendo la Orden de los Carmelitas que en el siglo XIII, el superior general de los Padres Carmelitas del convento de Cambridge, San Simón Stock, vio cómo se le aparecía una virgen, con un escapulario que daba el paso al cielo a quien lo portara al morir.

De acuerdo a esta historia, la Virgen del Carmen prometió que todo el que muriera con su escapulario jamás iría al infierno. Todo esto habría ocurrido un 16 de julio de 1251 y la devoción mariana hacia la Virgen se extendió a muchos países de Europa y el mundo donde se le realizan fiestas de la Virgen del Carmen.

¿Qué se le pide a la Virgen del Carmen?

Fortaleza, entendimiento, sabiduría, aumentar la fe, la esperanza y caridad.

La oración es el mejor medio que señalan los católicos para pedir varios favores, por lo que te dejamos las oraciones para pedir favores y agradecer a la Virgen del Carmen.

Una de las frases para orar es: "Santísima Virgen del Carmen madre abnegada de Jesús tus hijos clamamos a ti por protección. Ruega por nosotros madre amada, te pedimos nos llenes de salud y bienestar físico, que en tu divina misericordia podamos alcanzar la gracia de Dios. Amen".

"Ruega por nosotros madre amada, que como soberana del monte Carmelo que eres nos llenes de tu gloria cuando sea necesario amen".

"Ruega por nosotros madre amada, pon en nuestro cuello tu divino escapulario santísima Virgen del Carmen y haznos salvos de nuestros pecados que sin maldad en nuestro corazón hemos cometido. Ruega por nosotros madre amada, protégenos de las flamas ardientes y malvadas del infierno, con tu gracia divina madre amada cúbrenos con tu manto y condúcenos ante Dios".

"Ruega por nosotros madre amada que cuidaste a tu hijo hasta el sepulcro cuidarnos a nosotros hasta la hora de nuestra muerte amén", así como tambié: "Ruega por nosotros madre amada, amada Virgen protégenos de la maldad, los enemigos y la mala intención".

En resumen, se puede pedir Fortaleza, poder, iluminación de las tinieblas, entendimiento, sabiduría, aumentar la fe, la esperanza y caridad.

Las personas devotas católicas recomiendan que cuando se sienta que todo está perdido y que no existe solución alguna al problema que tanto angustia, se puede acudir a la Virgen.

Los católicos confirman que la devoción es para Dios, pero también creen que hay ocasiones en las que la virgen María o sus representaciones como la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, puede ayudar hacer lo imposible en posible, por lo que muchos recurren a ella.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.