¿Qué significa soñar con cementerios y tumbas?

Descubre el significado de soñar con cementerios y tumbas, no siempre son mal presagio. Foto: www.shutterstock.com

Conocer con exactitud el significado de los sueños, no es sencillo, ya que este depende estrechamente del contexto en que vive la persona que lo sueña y en el que dicha ilusión onírica se desarrolla, así que, si has soñado que visitas un cementerio y te paseas por las tumbas, no te preocupes, no siempre es un mal presagio, aquí te revelaremos las interpretaciones más comunes de estas angustiosas pesadillas de panteón, ¡no te las pierdas!

Significado de soñar con cementerios y tumbas

El significado general de este tipo de sueños con panteones y tumbas, está relacionado con la lejanía de amigos y familiares, es decir, hay personas en tu vida que pese a lo importantes que son, no tienes una relación estrecha, así que prácticamente podrías darlos por muertos, y que probablemente muy pronto tengas noticias sobre ellos, así que no te angusties, no significa que morirán o que tú morirás.

Uno de los significados negativos de este sueño, tienen que ver con una enfermedad que está pronta en presentarse a algún amigo o familiar cercano, así que no descuides tu salud ni la de las personas que amas.

Para darte una interpretación más exacta a continuación te brindaremos algunas más específicas, así que es importante que recuerdas los detalles de tu sueño, solo así podrás dar con el significado exacto, recuerda que el sentimiento que se desarrolle en ti durante la ilusión onírica, es muy importante ya que puede indicarte si es o no un mal presagio.

Soñar con ver tumba de familiar vivo

Si te encuentras en el panteón y de pronto te detienes a leer una tumba, donde se indica el nombre de un familiar que está vivo, no significa que este vaya a morir, sino que pronto tendrás noticias de él, pues el significado de este sueño, también se relaciona con problemas familiares que debes resolver pronto.

Soñar cavando una tumba en un cementerio

Este sueño significa que tienes una mala racha laboral o emocional, y que aun cuando es difícil trabajar para superar los obstáculos.

En caso de que sueñes con que una tumba que ya esté completamente cavada, significa que pasarás con éxito la mala racha que vives.

Soñar con estar atrapado en una tumba

Si has soñado que te encuentras en un panteón y que has sido presa de una tumba, significa que estás asustado por tu pasado, te sientes atrapado e inseguro, así que es buen momento para retomar asuntos pendientes o incluso, revelar verdades.

Soñar con estar atrapado en una tumba. Foto: www.shutterstock.com

Soñar con un cementerio viendo una tumba vacía

Un familiar o amigo con quien tienes una relación muy cercana, te traicionará o decepcionará al grado de que nunca más volverás a confiar en esa personas y saldrá de tu vida.

Soñar con pasear en cementerio y tumbas

El soñar con dar un paseo dentro de un panteón lleno de tumbas, es un buen augurio, pues significa que pese a los obstáculos que pueden presentarse en tu vida estás en paz contigo mismo, así que tienes una buena actitud ante la vida y luchas siempre para mejorar el futuro, sin darle importancia al pasado.

Soñar que paseas fuera de un cementerio y tumbas

Este sueño donde no entras al panteón lleno de tumbas, es un buen presagio, ya que refleja que vas a superar los temores y miedos que te acosan.

Con información de serviflorfuneral.com y www.significadopedia.com.