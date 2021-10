¿Qué significa ser pro aborto?

Ser pro aborto es estar a favor de la vida de la mujer, pues ella ya tiene una vida, recuerdos, metas, sueños y proyectos no así un embrión. No se pueden comparar una “vida” con la otra “vida” son completamente distintas. A veces no se entiende que toda niña o mujer tiene el derecho a abortar si así lo considera, sin justificar su decisión con otros.

Un aborto es la terminación de un embarazo. Es la muerte y expulsión del feto antes de los cinco meses de embarazo. Después de esta fecha, y hasta las 28 semanas de embarazo se llama parto inmaduro y parto prematuro si tiene más de 28 semanas.

Si deseas conocer que es el aborto, así como los conceptos de pro aborto y pro vida, a continuación La Verdad Noticias te comparte las diferencias, las frases utilizadas por las personas pro aborto y el momento en el que se puede recurrir a un aborto legal.

Pro aborto y pro vida

¿Qué es pro vida y aborto?

Las organizaciones pro aborto consideran que el aborto es un derecho de las mujeres. El derecho de decidir sobre la vida y sobre sus cuerpos. Es considerado un derecho humano. Legalizar el aborto es para estas organizaciones, un avance en conseguir más derechos para las mujeres, una forma de seguir empoderándolas.

Ser provida es defender la vida de los demás desde su inicio a su término como el valor básico sobre el que se asienta la convivencia en sociedad. Los provida no solo opinan que la vida comienza en la fecundación y acaba en la muerte natural sino que se comprometen en obras y acciones para proteger el derecho a la vida de todo ser humano concebido y el derecho a una muerte digna y no procurada de todo enfermo terminal.

Frases pro aborto

Algunas de las frases pro aborto que se han vuelto controversiales y utilizadas como argumento sobre el aborto son:

Si la ley no sale hoy, va a salir muy pronto porque esta ola verde no la para nadie. Señores senadores: no seamos conservadores.

Quiero dar un mensaje a las que están en la calle, a las jóvenes: más allá de una votación, las luchas no empieza ni termina en una ley.

Debemos dejar de subestimar a las mujeres con la idea de que irán corriendo a someterse a una intervención de este tipo utilizando esta ley como un método anticonceptivo.

El hecho es anterior al derecho. Si no sintiéramos el impacto de la clandestinidad, no estaríamos discutiendo esto. No hay abortos si hay ley, necesitamos la ley porque hay abortos.

Los grandes cambios de la sociedad ya no son con escombros y sangre, son las mujeres, los jóvenes, los que no están en ninguna estructura partidaria. Desde la sociedad nos están diciendo cuál es el camino y nosotros venimos atrás, muy atrás.

Las mujeres abortan. Y lo hacen poniendo en riesgo su vida, sin el acompañamiento del Estado, en condiciones inseguras y en un marco de clandestinidad que como legisladores no podemos permitir más.

¿Cuándo se puede abortar legalmente?

El aborto es legal, de acuerdo con el Senado, en lo siguientes casos:

Artículo 330. La mujer tiene el derecho y la libertad de decidir sobre su cuerpo y practicarse un aborto siempre y cuando sea realizado antes de las doce semanas de gestación. Las instituciones de salubridad públicas y privadas no podrán negarse a practicar el aborto dentro del término señalado, en caso contrario serán acreedoras a una multa de tres mil salarios mínimos vigentes.

Artículo 333. Son causales de excluyente de responsabilidad en caso de aborto:

I. Cuando el embarazo sea consecuencia de una violación.

II. Cuando el embarazo sea producto de una inseminación artificial no consentida por la mujer.

III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada o el producto corran peligro de muerte.

IV. Cuando la salud física o mental de la mujer corra peligro de afectación grave si continúa el embarazo.

V. Cuando exista razón suficiente para diagnosticar que el producto de la gestación presenta graves anomalías genéticas o congénitas, que puedan dar como resultado daños físicos o mentales o que puedan poner en riesgo la supervivencia del mismo, siempre que exista consentimiento de la mujer embarazada.

VI. Cuando se presente el aborto por una conducta culposa o no intencional de la mujer.

VII. Cuando la mujer embarazada sea portadora o contagiada de VIH-SIDA.

VIII. Cuando el aborto obedezca a causas económicas justificadas.

IX. Cuando la mujer embarazada haya sido víctima de lenocinio o trata de personas.

X. Cuando la mujer considere que el embarazo afecte su proyecto de vida.

La lucha contra el pro aborto sigue siendo un tema controversial en la sociedad por lo que la aceptación seguirá en discusión.

