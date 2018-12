Qué significa que tu pareja te tome de la espalda cuando caminan

Probablemente has escuchado en repetidas ocasiones que el 93% de lo que comunicamos lo hacemos de forma no verbal. Ya sea a través de nuestros movimientos, ademanes, gestos, e incluso la ropa. Y aunque hay estudios que están a favor o en contra de ese porcentaje, es una realidad que con nuestro lenguaje corporal podemos comunicar mucho más de lo que decimos.

La kinésica o lenguaje corporal, es una forma de comunicación que utiliza el movimiento de cuerpo, la postura y los gestos, para transmitir lo que pensamos y sentimos, incluso cuando es de manera inconsciente.

¿Te ha pasado que de repente ves a una persona que no te cae bien e inmediatamente cambia tu cara? o ¿Escuchas algo que no te agradó e involuntariamente giras los ojos en forma de desaprobación? Es una reacción inconsciente y muchas veces no podemos controlarlo, pero revela cómo te sientes en ese momento.

Así que como ves, saber un poco más sobre este tema es bastante útil, ya sea para relacionarnos con amistades, en el trabajo o con la pareja, puesto que algunas cosas que hace podrían demostrar qué es lo que realmente está sintiendo.

Por ejemplo, ¿Qué significa que tu pareja te tome por la espalda? Es un gesto que vemos con frecuencia, incluso en las películas románticas. Parece algo muy inocente y hasta cariñoso, pero podría significar algo que no te gusta.

De acuerdo con Terri Orbuch, terapeuta de parejas, autora de “5 pasos para convertir tu matrimonio de bueno a excelente” y profesora de la Universidad de Oakland en Michigan; puede tener dos significados.

“Hay dos posibles interpretaciones a este gesto. Por un lado, es un acto de caballerosidad. Algunas personas, sin embargo, creen que es un gesto de poder”

¿Qué significa que tu pareja te tome por la espalda?

Evidentemente no podemos decir con exactitud qué significa que tu pareja te tome por la espalda, pero sí podemos decirte cómo descifrarlo tú misma.

Mucho dependerá de la situación en la que se encuentren, la manera gentil o agresiva de hacerlo, e incluso la forma que te hace sentir, pues aunque tu parte consciente vea una cosa, tu subconsciente está descifrando el mensaje verdadero.

Tú tienes la capacidad de identificar cuál es el caso de tu pareja, ¿Lo hace como signo de cuidado, comodidad y cercanía emocional, o para demostrar quién manda en la relación?