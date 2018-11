¿Qué significa que tu pareja te dé nalgadas constantemente?

¿Tu pareja no puede parar de darte nalgadas? Realmente no hay de qué preocuparse, pues siempre que lo haga con amor, no tiene nada de malo. Sin embargo, existe una razón por la cual no puede dejar de hacerlo y es tan simple que probablemente ya te lo imaginas.

Es muy común que las parejas se den nalgadas en la intimidad. Esta conducta podemos verla de manera más frecuente por parte de los hombres hacia las mujeres, ya que es una de sus partes favoritas, no obstante también hay mujeres que disfrutan de tocar a sus parejas en los glúteos.

De por sí, es un acto erótico que evoca a la excitación, por lo tanto suele ser muy placentero para quien lo hace y lo recibe, sin embargo, además de ser algo que se disfruta, es una manera de marcar el territorio.

En los hombres esta práctica se realiza (de manera inconsciente) para mostrar su lado masculino, incluso en ocasiones, cuando se hace en público, es por su instinto de protección, “está cuidando lo que es suyo”.

Puede sonar muy animal, pero recordemos que eso somos y la sexualidad tiende a sacar nuestro lado más salvaje. De igual forma, no tienes que preocuparte de que sea un acto machista, pues en las relaciones sexuales siempre hay quien domina y se somete, lo importante es que sea con respeto y de mutuo acuerdo.

Así que podemos decir que además de que a los hombres les encanta tocar los glúteos, este mecanismo de “defensa” les hace sentir que dejan claro su poder y virilidad.

Según especialistas, en la intimidad los hombres dan nalgadas por instinto, pero además porque ella lo disfruta igual o más que él. Por otra parte, la intensidad influye en las emociones que despierta, pero hay que tener cuidado porque la línea entre el sexo salvaje y el maltrato es muy delgada.

Así que déjate querer, y disfrútalo, pero recuerda... no porque a tu pareja le gusta algo, tienes que hacerlo. Si no te sientes cómoda, no te quedes callada.