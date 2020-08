¿Qué significa 'orbiting' en las redes sociales?

Descubre cuál es el significado de ‘orbiting’ en las relaciones de pareja, ¿es el nuevo desamor? Foto: www.nytimes.com

Antes de las redes sociales las rupturas en las relaciones de pareja eran mucho más sencillas, solo bastaba con cortar comunicación de raíz con la persona, evitar contestar sus llamadas telefónicas o no contestar sus correos electrónicos y cartas de amor, pero ahora el internet hace posible mantener el contacto aún tras la ruptura, pero que tiene que ver esto con el término ‘orbiting’, ¿tú ex novio o ex pretendiente te está acosando?

El ‘orbiting’, una nueva forma de desamor

Fue el sitio web Man Repeller, donde Anna Iovine, habló por primera vez acerca del término ‘orbiting’, esto luego de experimentar en carne propia lo que este extraño comportamiento de la humanidad opta por acatar en las redes sociales, por los pretendientes que no son tu pareja o que lo fueron, y ahora están muy lejos de ti, pero al mismo tiempo muy cerca, pues las notificaciones de interacción contigo siempre delatan su presencia, ¡de terror!

Anna Iovine, define de la siguiente manera el término ‘orbiting’:

“...lo suficientemente cerca como para verse; lo suficientemente lejos como para no hablar nunca.”

Y es que, según cuenta, esta escritora, tuvo una primera cita con un pretendiente que, luego de salir nunca la volvió a llamar, y que incluso dejó de mandarle mensajes, pero que siempre interactuaba con ella simbólicamente por medio de sus distintas cuentas de redes sociales, donde lo tenía agregado con anterioridad, causándole un gran desconcierto, pues pese a toda la interacción y ‘likes’, el sujeto no le respondía los mensajes personales, ¿te suena familiar?

Tras esta desagradable experiencia Anna Iovine, decidió escribir a un amigo suyo, también escritor, pero de Reino Unido, Philip Ellis, quien resumió el comportamiento de la siguiente manera, aunque no necesariamente lo hacen los hombres, sino también las mujeres:

"Los chicos parecen hacerlo cuando quieren mantener abiertas sus opciones, que es un tema común en las citas en línea.”

Esta situación llevó a Anna Iovine, ha definir tres teorías por las que el ‘orbiting’ toma vida en las redes sociales:

Teoría 1. Es un movimiento de poder: con esto se refiere a tener todo calculado, es cómo si quien ejecuta el ‘orbiting’, hace evidente que sigues en su lista de interés, por si en algún te pudiera necesitar, pero no pretende tener algo más, solo eres una opción.

Teoría 2: no tienen idea de lo que están haciendo: esta idea no es muy clara, pues deja la interrogante simple de des concierto, solo aquel que aplique el ‘orbiting’ será capaz de responderla, o es acaso que ¿enserio no saben lo que hacen?

Teoría 3: Miedo a perderse sobre ti: de acuerdo con la consejera clínica profesional, la Dra. Rachel O'Neill, definió que el posible ejecutor del ‘orbiting’, sea alguien que te ve cómo una opción, pero que no te ofrece nada aún porque no está listo para entablar una relación, y te mantiene cerca en caso de que cambie su situación, pues teme que si te elimina no pueda volverse a encontrar contigo, aunque también, señaló:

“Las redes sociales ofrecen una mirada voyeurista única a la vida de las personas con las que tenemos incluso las relaciones más casuales.”

Algunos se han sentido acosados de forma virtual por el ‘orbiting’, pero ahora que lo sabes, ¿nos contarías tu experiencia?, sobre la solución que propone la escritora, es algo que gracias a la tecnología se puede hacer, y es el bloqueo definitivo de la persona en cuestión, ¿lo harías?

Con información de www.manrepeller.com.