¿Qué significa mi sueño? Significado de los sueños más comunes foto meditations

¿Alguna vez has soñado con un ex compañero que no has pensado en el en años? ¿Qué tal el que todos odiamos: encontrarte desnudo en público?

Un sueño extraño puede dejarnos preguntándonos todo el día qué demonios está pasando en nuestras cabezas y sobre los significados subyacentes de los sueños. Los sueños nos dan mensajes, que son en gran parte simbólicos. Los llamo "metáforas en movimiento

Un estudio de 2.000 adultos del Reino Unido reveló que la nación sueña con tener sexo (48%), caerse (45%) y ser perseguidos (37%) en segundo y tercer lugar.

Significado de los sueños comunes

A veces los significados de los sueños detrás de estos escenarios extraños no son tan obvios como podrías pensar. Los sueños a menudo se traducen mal y el mensaje real es diferente al original. Deben tomarse metafóricamente, no literalmente ”, dijo Keith.

Entonces, antes de comenzar a preocuparse de que realmente esté enamorado del cartero, lea nuestra guía a continuación para comprender algunos de los significados de los sueños más comunes. "Son decodificables", dice Keith. "El inconsciente es nuestro guía, protector y asesor, por lo que siempre debemos estar escuchando".

¿Qué significa mi sueño? Significado de los sueños más comunes foto rincón de la psicologia

Significado de los sueños: animales

Los animales en nuestros sueños son representaciones de nosotros mismos y de cómo nos sentimos. Diferentes animales tienen diferentes significados de sueño.

Los insectos representan preocupaciones o trabajo en equipo.

Los osos representan obstáculos o nuestra fuerza interior

Las aves representan felicidad, buenas noticias y libertad.

Los caimanes representan una advertencia

Las arañas representan fortuna y dinero

Los gatos, incluidos los tigres y los leones, representan nuestros lados femeninos e intuitivos.

Los perros representan lealtad, generosidad y amistad.

Los caballos representan la fuerza física y, a veces, la arrogancia.

Las serpientes representan conocimiento, sabiduría y sexualidad.

Significado de los sueños: animales foto ojo

Significado de los sueños: estar desnudo en público

¡Todos hemos tenido ese sueño donde estamos en el trabajo o en un lugar público ocupado cuando de repente nos damos cuenta de que nos hemos olvidado de vestirnos! La forma en que reaccionamos a esto en nuestros sueños es clave para descifrar el significado.

En este caso, un sentimiento de vergüenza probablemente revela con precisión la emoción esencial, y el contenido muestra simbólicamente la causa del sueño. El soñador debe centrarse en lo que ha hecho o dicho para "mostrarse".

Sin embargo, esto no siempre tiene que ser un sueño negativo.

Puede ser una reprimenda del inconsciente de un comportamiento social inaceptable. Sin embargo, si el sentimiento es de euforia, puede representar tal vez una nueva sensación de libertad.

Significado de los sueños: se te caen los dientes

Perder los dientes es un sueño que muchos de nosotros hemos tenido. A veces, el sueño comienza con los dientes que ya se han caído. Otras versiones de este sueño pueden ser los dientes cayendo uno por uno. Ambos son desagradables, pero ¿qué significan?

Una interpretación de un sueño de pérdida de dientes es que le preocupa perder su apariencia. ¿Has encontrado recientemente un nuevo grupo de canas o sientes que tus arrugas se están profundizando? Algo tan simple como esto podría desencadenar un sueño de este tipo. Se ha descubierto que las mujeres menopáusicas sueñan con frecuencia con la pérdida de dientes y, en este caso, representa su preocupación por envejecer y perder su feminidad.

Este sueño puede interpretarse como una advertencia de que el tiempo está pasando y que se deben hacer cosas importantes en la vida, o que estás avergonzado por algo insensible que le has dicho a otra persona.

Significado de los sueños: se te caen los dientes foto clinicadeltalalberto

Significado de los sueños: caer

Muchas personas se despiertan sobresaltadas después de soñar que se están cayendo. El mito común es que si alguna vez golpeas el suelo, morirás en la vida real, pero esto, como era de esperar, no es cierto.

Esto puede cubrir varios escenarios diferentes, y a menudo parece surgir como un juego de palabras lingüístico. La palabra "caer" se usa en varios contextos en la vida cotidiana. Puede aparecer como un deseo (por ejemplo, enamorarse o quedar embarazada), o referirse a un evento negativo (por ejemplo, enamorarse de alguien, declinar o fallar de alguna manera). Recordemos lo que estaba sucediendo en el sueño, y los personajes presentes, para descubrir el probable tema.

Significado de los sueños: volar

Volar en sueños puede ser muy divertido, especialmente cuando estás volando por el cielo sin preocupaciones. Esta es una metáfora bien conocida para tener éxito en la vida y progresar con facilidad.

Cuando sueñas que estás volando y parece ser la cosa más natural del mundo, indica que estás al tanto de una situación y te sientes seguro de que tendrás éxito. Sin embargo, si te encuentras revoloteando para mantenerte en el aire, esto podría representar una lucha que enfrentas con algún aspecto de tu vida. Los obstáculos como los árboles o las montañas que se interponen en tu camino representan a personas particulares que te detienen, así que la próxima vez que te estrelles contra una rama, piensa en ella como una confrontación con alguien y averigua cómo progresar más allá de ella.

Significado de los sueños: volar foto prensa libre

Significado de los sueños: estar perdido

El sentimiento de estar perdido es una emoción poderosa, en la vida y en los sueños, los niños pueden estar traumatizados por tal experiencia, y puede formarse una "subpersonalidad" atrapada a esa edad, que posteriormente influye en su vida y sus sueños.

Puede que hayan desarrollado una sensación de haber sido abandonados. En la edad adulta, si tienen una relación que termina, el dolor puede verse amplificado por la emoción atrapada de la infancia. Simbólicamente, el soñador se "pierde en la vida" y necesita encontrar un camino hacia un lugar gratificante.

¿Te has estado preocupando por dónde va tu carrera o quizás te preocupa cómo ha cambiado últimamente una relación con un compañero? Esta podría ser una buena oportunidad para evaluar hacia dónde van las cosas.

TE PUEDE INTERESAR: Significado de los sueños: ¿Cachorros jugando o abandonados?

Significado de los sueños: alguien que ha muerto

Ser visitado en nuestros sueños por seres queridos que han muerto puede ser reconfortante o molesto, dependiendo de cómo lo veas. Algunas personas lo ven como una señal de que la persona está tratando de comunicarse con ellos desde el más allá. Tenga cuidado con leer demasiado sobre esto, ya que podría llevarlo a obsesionarse con lo que están tratando de decirle.