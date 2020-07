Encontrar un tlacuache o zarigüeya en casa ¿Qué significa? Foto matadornetwork

Los tlacuaches, también conocidos como zarigüeyas (tlacuache del norte) son una especie de marsupial endémico de México que se puede encontrar tanto en el norte como en el sureste, posee un físico poco agradable que hace muchas personas se asusten, ¿lo has encontrado en casa?, ¿sabes qué significa encontrar uno? ¡es asombroso!

Comúnmente los tlacuaches son vistos con una mala fama, algunas personas creen que son ratas grandes que pueden morderte, pero en realidad se trata del único marsupial de México, es decir, es un animal que posee un marsupio (bolsita como la de los canguros) donde sus ragan a sus crías hasta completar su desarrollo.

Principalmente, los tlacuaches o zarigüeyas se alimentan de cualquier cosa, suele ser omnívoros ya que come roedores, pájaros, insectos, pero de igual manera come frutos, desperdicios, huevos y gallinas, retoños de plantas y semillas.

¿Qué significa encontrar un tlacuache o zarigüeya en casa?

Como ya mencionamos, el tlacuache es el único marsupial nativo de nuestro país, comúnmente podemos encontrarlo más a menudo en estados como Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Yucatán, donde lamentablemente al encontrarlos en casa corren peligro, pues cree que son malos y los matan, pero ¿qué significa encontrar un tlacuache o zarigüeya en casa? puede tener algunos significados sorprendentes.

Tlacuaches o zarigüeyas, buscan comida en casa

Encontrar un tlacuache o zarigüeya en casa o cerca de tu casa, seguramente puede causarte miedo, por lo que debes tener en cuenta que estos animales son inofensivos, de hecho, salen huyendo en cuanto ven la presencia del ser humano, o bien muchas personas los matan por temor, sin embargo, al verlos por t casa significa que andan en busca de comida, incluso te ayudan a que no haya insectos, culebras y otros animales invasores ¡no los mates!

Los tlacuaches son de buena suerte

Creencias de algunas poblaciones consideran que los tlacuaches son de buena suerte pues eliminan la maldad (podría referirse a animales que pueden ser malos para el hombre) y deja limpio tu hogar para para recibir abundancia.

Significado de los tlacuaches espiritualmente

Hay una vieja leyenda que dice que los tlacuaches en náhuatl tlacuatzin, significa “el pequeño que come fuego”, cuenta que fue éste animal llevó el fuego al hombre cuando era exclusivo de los dioses. El tlacuache robó de la hoguera una brasa y se la dio a los hombres.

¿Qué hacer si encuentras uno?

Al ser confundido con ratas, mucha gente les teme y los mata, pero, ellos no representan ningún peligro para los humanos, es por ello que si lo encuentras durante la noche no lo debes molestar, ni acercársele, porque se estresan y salen corriendo. No los espantes, retírate lentamente y listo. Si ves que está herido puedes buscar alguna fundación que se encargue de ellos.