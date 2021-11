¿Qué significa el escudo de San Miguel Arcángel? En el escudo se lee la inscripción latína: Quis ut Deus que significa "Quien como Dios". Es el arcángel que estará junto a Cristo en el Juicio Final, pesando las almas de los hombres por lo que en ocasiones lleva una balanza.

El escudo representa el universo. Es la protección que le dice a su adversario que no puede vencer al amor. También lleva un báculo rematado en cruz y un cetro como símbolo de su fidelidad a Dios.

El arcángel Miguel que te proteje de todo mal en las escrituras bíblicas lo destaca como el capitán de los ejércitos de Dios, implica protección, seguridad, poder, superación de obstáculos y la destrucción del miedo y la duda. Por eso, el arcángel Miguel inspira al ser humano a vestirse con los símbolos de su armadura.

¿Quién es San Miguel Arcángel?

San Miguel Arcángel es el capitán de los ejércitos de Dios

Con oraciones al arcángel Miguel es el más invocado y al que más personas le piden ayuda. Esto se debe a su papel como guerrero espiritual.

San Miguel arcángel (en hebreo, מיכאל (Mija-El, Mikaiyáh o Mijaiá), ‘¿Quién como Dios? … La Iglesia copta lo considera el primero de los siete arcángeles, junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Es el encargado de frustrar a Lucifer o Satanás, el arcángel de los ángeles caídos o del mal (Apocalipsis 12:7).

El arcángel Miguel es, ante todo, el enemigo de Satanás. También es el ángel de la muerte ya que se dice que le ofrece a las almas la oportunidad de redimirse antes de morir. Su tercera labor es la de pesar las almas en una balanza perfecta en el día del Juicio Final. Es también el guardián de la Iglesia universal.

¿Qué significado tiene la espada de San Miguel?

La espada de San Miguel Arcángel representa la justicia

Generalmente se representa a San Miguel Arcángel con su espalda y una balanza, haciendo referencia a la justicia divina, para recordarle a sus devotos la omnipresencia y omnipotencia de Dios y que no se debe faltar a la Ley de Dios y la Ley Cósmica de causa y efecto, ya que tarde o temprano la justicia se cumple.



Al Arcángel se le puede ofrecer diario esta oración: Te pido de corazón que alcances a defenderme de ese mal que a diario se me presenta, te ruego no permitas nunca que me hagan daño; así mismo, libérame de pensamientos que me conduzcan al pecado y además libera a todas las personas que se acercan a mí con malas intenciones.

¿Dónde se debe colocar la imagen de San Miguel Arcángel?

La imagen de San Miguel Arcángel es ideal para atraer las buenas energías en tu hogar

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, de acuerdo con la iglesia católica, esta figura es ideal para atraer las buenas energías en tu hogar. Solo tienes que colocarla cerca de la puerta de entrada de tu casa y contarás con un protector que te librará de todo mal.

El Arcángel Miguel está profundamente conectado al sol y lleva la energía del fuego eléctrico, por lo que en cualquier momento que te conectes con el Arcángel Miguel, la probabilidad de ver destellos de luz, chispas de luz en el agua, orbes púrpuras azulados o geometrías de luz son claros.

Ahora conoces qué significa el escudo de San Miguel Arcángel, como invocarlo y que se le puede pedir a través de la oración.

