¿Qué significa LGBT+?

Las siglas LGBT+ significan y engloba la diversidad de identidad sexual que es ajena o que no pertenece a la cisgénero y heterosexual, aquí te contaremos todos los detalles sobre el grupo de personas a las que representa.

En La Verdad Noticias te revelamos que en junio las banderas que acompañan a estas siglas se ponen en lo más alto, pues se celebra el mes del orgullo de esta comunidad, mismo que se instauró en honor a los conflictos que hubo en 1969 en los Estados Unidos, específicamente en Stonewall y que dieron pie a esta conmemoración y al Día Internacional del Orgullo Gay que es celebrado cada 28 de este mes.

Hace poco te hablamos sobre qué significa LGBTQ, pero ahora lo haremos sobre la sigla que sustituye la Q por un signo de más, ¿tendrán un sentido completamente distinto?, ¡aquí lo descubrirás!

El significado de LGBT+

El término LGBT+ agrupa a todas las minorías sexuales que no se identifican con la cisgénero, es decir que, no sienten que su sexo se reconozca con su identidad sexual o que no son heterosexuales, ya que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, para comprenderlo mejor, te diremos el significado de la cada de esta sigla.

Letra ‘L’

Esta engloba a las mujeres que se sienten atraídas de forma afectiva, emocional y sexual por su mismo sexo.

Letra ‘G’

Esta hace referencia a hombres que se sienten atraídos afectiva, emocional y sexualmente por personas de su mismo sexo.

Letra ‘B’

Estas personas pueden sentir atracción afectiva, emocional y sexual por otras que sean de su mismo género o sexo, incluso por aquellas que tienen distinto género o sexo.

Letra ‘T’

Se refiere a quienes se expresan e identifican con un género diferente al sexo con el que nacieron.

El signo ‘+’

Este resume otras minorías sexuales, las cuales son cuatro más y se usa para no hacer tan larga la sigla, aquí te decimos cuáles son:

Letra ‘T’ de travesti

Esta agrupa a las personas que tienen expresiones y comportamientos, así como vestimentas que son de un género diferente a su sexo biológico.

Letra ‘T’ de transexual

Hace referencia a quienes han cambiado su sexo, es decir, físicamente adquirieron características del sexo contrario.

Letra ‘I’

Esta hace referencia a quienes nacen con características biológicas y físicas de los dos sexos.

Letra ‘Q’

Esta identifica a los ‘Queer’, las cuales son personas que manifiestan y construyen su identidad sexual fuera de todas las clasificaciones de género.

¿Qué es la comunidad LGTB+?

La comunidad LGTB+ agrupa a todas las personas cuya identidad sexual no es cisgenero ni heterosexual, es decir, engloba a: lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales y ‘queer’.

Bandera LGBT+

La bandera LGBT+ es de color arcoíris, pues a pesar de que esta generalmente presenta el Orgullo Gay, su uso se popularizó desde 1978 y actualmente se ha consolidado como digna representante de toda la comunidad, fue creada por Gilbert Baker.

