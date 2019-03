¿Qué será del Príncipe William ahora que su padre sea coronado como Rey?

Como primero en la línea de sucesión al trono, el Príncipe Carlos está cada vez más cerca de convertirse en Rey de Inglaterra, sin embargo, una vez que esto suceda, ¿cuál será el destino del Príncipe William?

Actualmente, el Duque de Cambridge se prepara para asumir el cargo de su padre como Duque de Cornwall, sin embargo, Daily Star Online informó que cuando Carlos tome posesión del trono, William no se mudará del Palacio de Kensington, recibirá un patrimonio de 1 billón de euros y muy probablemente asumirá un papel incluso mayor que el de su padre como Príncipe de Gales, no obstante, este título no se hereda automáticamente.

Una vez que el hijo de la Reina Isabel se convierta en monarca, deberá decidir si otorga o no su título actual a William, aunque todo parece indicar que así será, pues este se convertirá en el primero en la línea de sucesión y este título ha pertenecido a todo aquel heredero al trono.

Por otra parte, el experto en realeza, Joe Little, editor en jefe de Majesty Magazine, afirma que los planes para la “coronación” y la ceremonia en la que William será nombrado Príncipe de Gales, ya están en marcha

“Al igual que en la próxima coronación, habrá un plan para la investidura del próximo Príncipe de Gales”, le dice a Daily Star Online.