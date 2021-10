La Reina Isabel II es la monarca más famosa del mundo, pero no por eso están al descubierto todos sus secretos, ya que, ha sabido mantener en lo oculto su vida personal, aunque, para su desdicha, ahora te diremos uno de los secretos que envuelve su anillo de boda, ¡no te lo pierdas!

En La Verdad Noticias te recordamos que la madre del Príncipe Carlos tiene actualmente 95 años de edad, mismo que cumplió el pasado 21 de abril de 2021.

Anteriormente te contamos que se siente más fuerte que nunca; sin embargo, ahora te diremos una de sus intimidades mejor ocultas.

¿Qué secreto guarda el anillo de boda de la Reina Isabel II?

Foto: oceandrive.com.ve

Se sabe que la monarca de Reino Unido nunca se ha quitado el anillo de boda desde que Felipe de Edimburgo quien ya falleció se lo colocó durante la ceremonia de matrimonio, pero eso no es todo, a él no le costó ni un centavo mandarlo a forjar, pues, lo hizoa base de una gran pepita de oro que recibió como regalo para dicho momento del pueblo de Gales.

Aunque, muchos han visto la sortija, nadie excepto la abuela del Príncipe Harry puede leer la inscripción que su amado esposo mandó a colocar dentro de joya, aunque, ha sido gracias al libro “Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edimburgo” o en español “Príncipe Felipe: un retrato del duque de Edimburgo”, escrito por Ingrid Seward que se ha logrado saber la existencia de esta leyenda, pero aun así no se ha revelado el mensaje.

Ante esto la autora comentó:

“Los únicos que conocen ese secreto son la reina, su marido y el maestro que grabó la petición de Felipe.”

¿Cuándo fue la boda de Isabel II?

Foto: vogue.mx

La unión de la abuela del Príncipe William con Felipe de Edimburgo se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster y es fue la primera ceremonia matrimonial de la realeza británica que se transmitió en vivo por medio de la BBC, una cadena británica, misma que rompió récord, ya que, tuvo 200 millones de televidentes en todo el planeta.

