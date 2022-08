¿Qué ropa no llevar a la playa si eres hombre? Hacerlo sería un terrible error. Foto: gq.com.mx

La moda no tiene límites, pero cuando se habla de ir a pasear a la playa lo mejor es que te prevengas no solo con ropa llena de estilo, también, tendrás que dejar algunas prendas que, aunque te gusten mucho, serían un gran error portar en ese clima caluroso, ya que no solo te harán sentir incómodo, también arruinarán tu reputación cómo el mejor vestido, ¡aquí te decimos cuáles son!

En La Verdad Noticias te recordamos que independientemente de llevar un gran ‘outfit’, también, debes aplicarte suficiente bloqueador, pues, solo así podrás prevenir quemaduras y hasta el cáncer de piel.

Hace poco te contamos que las playas nudistas recibieron a más turistas, pero ahora, vamos a decirte que si estás pensando ir a este lugar paradisiaco hay cosas que no debes llevar.

Ropa de playa para hombres: 7 prendas que nunca debes llevar

'Outfits' de playa para hombres. Foto: somosmamas.com.ar

Camisetas de equipos deportivos

No se ven ‘cool’ en la playa, pues muchas veces llevan las de jugadores que incluso ya no están en dichos equipos, mejor prueba con diseños más arriesgados que si realcen tu estilo.

Zapatillas y calcetines

Si fuiste a la playa con calcetines y zapatillas porque fue un plan inesperado es comprensible, pero hacerlo sabiendo que irás a este lugar es un gran error, lo mejor es que lleves chanclas, de lo contrario tus pies se cocinarán con el calor, tus tenis podrían mojarse y la arena quedará atrapada en ellos, aun cuando los laves repetidas veces, ¡no los arruines y mejor no los lleves!

No lleves bañadores desgastados o que no son de tu talla

Si llevas un bañador ajustado, te sentirás incómodo, lo mismo pasa si es que es demasiado grande, sentirás que se te podría caer con cualquier ola, así que mejor elige uno que te vaya perfecto y que realmente esté en buenas condiciones, de lo contrario darás una mala imagen y conquistar a alguien así, será un desafío.

Pantalones muy ajustados o vaqueros

Opta por llevar pantalones de lino que sean holgados y te queden bien, si llevas mezclilla te estarás muriendo de calor y no la pasarás bien.

Accesorios de dudoso gusto

Evita llevar prendas que tengan propaganda, tampoco portes accesorios en exceso y menos si están descoloridos. Tampoco es bien visto llevar sombreros que no te quedan bien, no solo porque te harán sentir incómodo, también porque se notará y eso le restará puntos a tu ‘outfit’.

Ropa interior debajo del bañador

Opta por llevar un bañador estilo surfero, pero nunca lleves debajo de él ropa interior, de lo contrario no estará cumpliendo su función y te hará ver muy ‘inadecuado’, no le tengas miedo a estas prendas, ¡no pasa nada, puedes llevarlas sin calzón!

Te puede interesar: Profeco prohibirá la venta de esta ropa interior para hombre por fallas

¿Qué ropa llevar a la playa mujer?

A continuación, te damos un listado:

Trajes de Baño Pareos Vestidos Sandalias o Alpargatas Shorts Cortos JumpSuit o enterizos Ropa de Playa Tejida

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de abc.es