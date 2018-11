¿Qué regalar esta Navidad de acuerdo al signo zodiacal?

La Navidad está cada vez más cerca y si aún no sabes qué regalarle a tus seres queridos, no te preocupes, la respuesta podría estar escrita en las estrellas.

No, en serio. El signo zodiacal puede ser de gran ayuda al momento de elegir el regalo perfecto. Tal vez no exista una base científica, pero según los rasgos distintivos de cada signo, podemos darnos una idea de lo que podría gustarle o no.

Así que toma nota, porque entre lo que tú sabes y lo que sabe la astrología, podrás elegir un regalo personalizado y súper especial para aquella persona a la que te gustaría sorprender.

Aries - 21 de marzo al 19 de abril.

Regalos para Aries esta Navidad.

Aries es audaz, enérgico y súper competitivo, así que entre los regalos que podrías escoger se encuentran:

- Trajes y bestsellers de negocios que los hagan sentirse preparados para dominar en su trabajo.

- Accesorios llamativos que los hagan destacar.

- Artículos electrónicos con la tecnología más novedosa.

Tauro - 20 de abril al 20 de mayo.

Regalos para Tauro esta Navidad.

A Tauro le gustan las cosas finas, pero además es práctico y cuidadoso, así que algo fino, pero que pueda utilizar con frecuencia podría ser una buena idea.

- Un día de spa (No es algo que pueda utilizar siempre, pero a nadie le vendría mal este regalito).

- Ropa, suéters o calcetines cómodos, duraderos y que se vean con estilo.

- Relojes minimalistas.

- Cuadernos elegantes.

- Difusores de aromaterapia.

Géminis - 21 de mayo al 20 de junio.

Regalos para Géminis esta Navidad.

Géminis es un signo súper sociable, al que le encanta estar cerca de sus amigos, es culto y sabre sobre lo que está en tendencia y además es muy versátil y le involucrarse en varias actividades.

- Lectores electrónicos.

- Bocinas para su próxima fiesta o que puedan utilizan para que les lean las noticias.

- Membresías para probar clases nuevas y diferentes.

Cáncer - 21 de junio al 22 de julio.

Regalos para Cáncer esta Navidad.

Cáncer es tenaz, creativo, apasionado de la vida y con un gran amor por la naturales. Le podrías regalar:

- Algo que saque su lado creativo como un juego de arte.

- Un kit de ADN para rastrear su herencia.

- Equipo para acampar y hacer actividades al aire libre.

Leo - 23 de julio al 22 de agosto.

Regalos para Leo esta Navidad.

Leo es un signo extravagante al que le gusta ser el centro de atención y le encanta vestirse a la moda, utilizar adornos de diseñador y disfrutar de obras y películas en tendencia. Al igual Géminis, también disfruta de las cosas finas, así que entre las opciones están:

- Chocolates finos.

- Vinos lujosos.

- Perfumes.

Virgo - 23 de agosto al 22 de septiembre.

Regalos para Virgo esta Navidad.

Virgo es el pacificador del zodiaco. Es programático, práctico, con un sentido del habla y escritura muy desarrollado y que le encantan las cosas que le brinden comodidad.

- Computadoras.

- Cursos de idiomas.

- Objetos de aromaterapia.

- Batas de baño.

Libra - 23 de septiembre al 22 de octubre.

Regalos para Libra esta Navidad.

Libra es muy romántico, fanático de la poesía, entusiasta del arte, amante del cine y disfruta de convivir con otras personas.

- Proyectores para ver películas al aire libre.

- Artículos para el hogar para entretenerse con estilo.

- Libros de poesía o de experiencias.

Escorpión - 23 de octubre al 21 de noviembre.

Regalos para Escorpión esta Navidad.

A Escorpio le gustan las cosas exclusivas y que tienen una historia detrás. A diferencia de otros signos, Escorpio se aleja de las tendencias y prefiere las cosas clásicas.

- Artículos personalizables.

- Botas de cuero de alta calidad.

- Botellas de agua resistentes y que mantengan las bebidas frías durante 24 horas.

- Bocinas inteligentes y de alta definición.

Sagitario - 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Regalos para Sagitario esta Navidad.

Sagitario busca aventuras y le apasionan los viajes, no importa si es a un pueblo mágico o un sofisticado viaje por Europa, lo importante es salir, conocer y aprender.

- Equipaje.

- Mapamundis.

- Libros de fotografía de viajes.

- Cursos en línea.

Capricornio - 22 de diciembre al 19 de enero.

Regalos para Capricornio esta Navidad.

Capricornio es testarudo, independiente, audaz, sumamente trabajador y le encanta la competencia amistosa.

- Juego de cartas sobre cultura pop o su equipo deportivo favorito.

- Elementos para adornar su escritorio.

- Agendas.

Acuario - 20 de enero al 18 de febrero.

Regalos para Acuario esta Navidad.

Acuario es un signo humanitario, libre, que quiere cambiar el mundo y al que le gustan los regalos con una misión o historia única. Además, aunque es sociable, disfruta mucho su tiempo a solas y un regalo que lo ayude a relajarse y descansar también es buena idea.

- Productos veganos, eco friendly y que no estén probados en animales.

- Día de spa.

- Pasadía en hotel.

Piscis - 19 de febrero al 20 de marzo.

Regalos para Piscis. esta Navidad.

Piscis se diferencia por su personalidad compasiva, artística e imaginativa. Les gusta ayudar al prójimo y sentirse conectados con la música y el aire.

- Reproductor de audio.

- Auriculares con cancelación de ruido.

- Bocina para el baño.

- Artículos decorativos para su casa.

- Regalo personalizable y sentimental (album de fotos).