¿Qué puedo hacer para tratar la sequedad vaginal durante la menopausia?

La pérdida de estrógeno y testosterona después de la menopausia puede provocar cambios en el cuerpo y el deseo sexual de la mujer.

Las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas pueden notar que no se excitan con tanta facilidad y pueden ser menos sensibles al tacto y las caricias. Eso puede llevar a un menor interés en el sexo.

Además, los niveles más bajos de estrógeno pueden causar una disminución en el suministro de sangre a la vagina. Eso puede afectar la lubricación vaginal, haciendo que la vagina esté demasiado seca para tener relaciones sexuales cómodas , pero hay ayuda para eso.

Otros factores pueden influir en el nivel de interés de una mujer por el sexo durante la menopausia y después. Éstas incluyen:

Problemas de control de la vejiga.

Trastornos del sueño

Depresión o ansiedad

Estrés

Medicamentos

Preocupaciones de salud

La resequedad vaginal puede volver dolorosas las relaciones sexuales en la menopausia.

Sequedad vaginal, un problema sexual grave

Durante y después de la menopausia, la sequedad vaginal se puede tratar con lubricantes solubles en agua como Astroglide o KY Jelly.

Como te hemos recomendado en La Verdad Noticias, no use lubricantes no solubles en agua como la vaselina, porque pueden debilitar el látex, el material que se usa para fabricar condones.

Usted o su pareja deben seguir usando condones hasta que su médico confirme que ya no está ovulando y para evitar contraer una ETS.

Los lubricantes no solubles en agua también pueden proporcionar un medio para el crecimiento bacteriano, particularmente en una persona cuyo sistema inmunológico ha sido debilitado por la quimioterapia.

Los humectantes vaginales como glycerin-min oil-polycarbophil (Replens) y Luvena también se pueden usar de manera más regular para mantener la humedad en la vagina. También puede hablar con su médico sobre la terapia con estrógenos vaginales.

Un fármaco oral que se toma una vez al día, ospemifeme (Osphena), hace que el tejido vaginal sea más grueso y menos frágil, lo que resulta en menos dolor para las mujeres durante las relaciones sexuales.

La FDA advierte que Osphena puede engrosar el endometrio (el revestimiento del útero) y aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y coágulos de sangre.

