¿Qué preguntas puede hacer a las cartas del tarot? ¡aprende a leerlo!

No hay ninguna pregunta demasiado para el tarot, y mejor aún, no hay juicio. No hay límite para los problemas que el tarot puede ayudar a resolver y comprender, te contamos acerca de este método.

Como lector de tarot, debes evitar las preguntas sobre la salud (son mejor respondidas por un profesional médico), pero puedes abordar cualquier otro tema. Todas las respuestas ya están ahí afuera y esperando, solo tienes que acceder a la lectura. Si estás utilizando el tarot para hacer movimientos importantes en tu vida, o simplemente para ayudarte a descubrir qué series de televisión debes ver, esto es lo que debes hacer.

Cuando aprende los significados de las tarjetas y práctica la creación de spreads, es una buena idea obtener una lectura profesional. Un lector profesional de tarot ofrece una perspectiva externa: además, puede ver cómo se hace y tal vez obtener algunos consejos.

¿Cómo leer el Tarot?

La parte más difícil de leer el tarot es aprender a elaborar una interpretación completa y redondeada a partir de una dispersión de cartas individuales. Las tarjetas son más que su suma de partes, y aprender a interpretarlas lleva tiempo y práctica. La interpretación de nadie será la misma que la de otro. Puedes sentarte y mirar las cartas todo el tiempo que quieras, tomar notas y buscarlas, pero en algún momento, debes combinar sus significados en una respuesta coherente o una historia para tu interlocutor.

No todos los lectores de tarot son psíquicos o clarividentes, por lo que no pueden leerlo. Déle a su lector un breve resumen de dónde se encuentra y qué quiere saber para que pueda diseñar una lectura a su medida. Trate a su lector de tarot como cualquier profesional: dígale lo que necesita y cuáles son sus expectativas. De esa manera, obtendrá una respuesta más específica, ¡y el valor de su dinero!

Pasos para leer el Tarot

Divide tus preguntas en trozos pequeños

En general, una lectura en profundidad del tarot incluirá al menos tres cartas. Si está leyendo sus propias tarjetas, divida su pregunta principal en tres o más partes más pequeñas que, juntas, conducirán a una respuesta completa. Diseñe su propagación en orden cronológico o lógico. De esta manera, las cartas formarán un camino que puedes caminar. Si está viendo un lector de tarot, este proceso de pensamiento también puede ayudarlo a ser específico sobre lo que quiere saber.

Piensa en el pasado y futuro

Una propagación común del tarot es la propagación pasado, presente y futuro, en la que se roban tres cartas para representarlos. Muchos otros spreads son variaciones de este formato básico, con tarjetas adicionales que arrojan más luz sobre su situación.

Para spreads como este, considera qué acciones te llevaron a donde estás ahora; cuál en el pasado podría ser la causa raíz que alimenta su situación ahora; y qué pasos deberá seguir a continuación. Finalmente, considere qué seguimientos o pensamientos adicionales podría tener una vez que sepa la respuesta a su pregunta principal.

Preguntas específicas

Cuanto más estrictas sean sus preguntas individuales, más fácil será responderlas, ya sea que esté leyendo sus propias tarjetas o viendo un lector profesional. Las cartas del tarot a menudo tienen significados múltiples, a veces abstractos, lo que hace que sea bastante difícil vincularlos con su pregunta.

Puedes preguntar cuándo sucederán las cosas

Todas las tarjetas se vinculan a períodos de tiempo o límites, por lo que está bien hacer preguntas como, ¿Cuándo volverán a ponerse en contacto conmigo? Su lector de tarot tendrá más detalles, pero aproximadamente, cada uno de los cuatro trajes está vinculado a un período de tiempo. Varitas indica primavera o días; las espadas indican semanas u otoño; las tazas indican meses o verano; y pentáculos indican años o invierno.

Decidir entre dos opciones

Si está utilizando el tarot para elegir entre dos opciones (dos ofertas de trabajo, dos apartamentos, esta propagación puede revelar los pros y los contras de cada elección y ayudarlo a tomar la decisión correcta. Haga una pregunta por tarjeta.