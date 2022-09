¿Qué plantas utilizar para decorar la cocina?

La cocina es una parte importante de la casa, por ello siempre tiene que estar bien decorada y limpia.

Las plantas son tus mejores aliadas para lograr que tu decoración de la cocina quede perfecta, con un toque verde y fresco.

En La Verdad Noticias te compartimos las 5 mejores plantas para decorar la cocina y mantenerla fresca.

¿Cuáles son los beneficios de tener plantas en la cocina?

Las plantas purifucan el aire y absorben los malos olores.

Las plantas son muy utilizadas para la decoración de interiores, por eso tienes que darles una oportunidad para adornar tu cocina.

Colocarlas en este espacio no sólo te dará un beneficio estético; sino que fungirán como un filtro de aire natural que purificará tu cocina.

También, estas especies vegetales son perfectas para reducir la cantidad de polvo , son un aromatizante natural y refrescan el ambiente.

Así que nos más y decora tu cocina con las plantas que te recomendamos a continuación.

Plantas que debes colocar en tu cocina

Decora tu cocina con estas plantas.

Ahora que ya sabes los beneficios de las plantas, estas son las mejores opciones que te ayudarán a mejorar el ambiente.

Cóleo.

Esta planta es ideal para este tipo de espacio porque necesita mucha luz, así que te recomendamos colocarlas en la ventana o en un lugar muy iluminado.

Así podrás disfrutar de sus hermosas hojas con combinación de color verde, rojo, fucsia o morada.

Poto.

Esta planta es famosa por ser una de las favoritas para la decoración de los hogares, además es de muy fácil mantenimiento.

Cactus.

Si no tienes mucho tiempo para cuidar tus plantas, te recomendamos optar por un cactus porque no requiere de muchos cuidados; además no suelen utilizar mucho espacio y sus macetas pueden ser pequeñas.

hierbabuena.

Además de tener un aroma delicioso, la planta de hierbabuena te puede funcionar muy bien para integrar en tus platillos o bebidas. ¡Te va a encantar!

