¿Qué pasó con la mujer que chocó con el esposo de la Reina Isabel?

Como recordarás, hace algunos días el Príncipe Felipe, esposo de la Reina Isabel, tuvo un aparatoso accidente automovilístico en el cual, aunque él salió ileso, pues lo vimos conduciendo pocos días después sin cinturón, su camioneta quedó bastante dañada.

"Por recomendación del doctor, el duque de Edimburgo visitó el hospital de la Reina Isabel en King's Lynn esta mañana para un chequeo preventivo. Esto confirmó que Su Alteza Real no tenía lesiones de preocupación. El duque ha regresado a Sandringham". Palacio Buckingham.

Condiciones en las que quedó la Land Rover del Príncipe Felipe.

No obstante, nadie supo qué sucedió con las otras dos mujeres que iban en el coche contra el que se estrelló Felipe.

Los 3 fueron enviados al mismo hospital y aunque ninguno tuvo lesiones graves, la copilota terminó con la muñeca rota, la conductora con varios cortes, y el bebé que las acompañaba salió ileso.

Emma Fairweather, quien fuera copilota la noche del accidente, asegura no saber cómo proceder de ahora en adelante, pues la policía no le pidió su declaración y ni siquiera fue sometida a un examen médico completo.

Emma Fairweather, una de las afectadas por el accidente con el esposo de la Reina Isabel.

"Necesito que alguien se hago cargo de mis dudas médicas, estoy muy preocupada. No he dado declaración a la policía. Y no sé si es cierto, pero algunas personas me han dicho que los miembros de la familia real no están obligados a tener seguro y que por tanto podría haber resultado herida en un accidente causado por un conductor sin seguro y no sé qué hacer".

Si bien no espera que el Duque admita ningún tipo de responsabilidad, sí espera que mínimo se haga cargo de lo que está sucediendo.

Por otra parte, durante otra entrevista, Emma aseguró que el Palacio de Buckingham simplemente les envió, tanto a la pasajera como a la conductora, un mensaje de apoyo en el cual ni siquiera se disculpaba.

"El mensaje que nos hizo llegar ni siquiera tenía sentido. Decía: 'A la reina y al duque de Edimburgo les gustaría ser recordados por ustedes". Ni siquiera es una disculpa o una expresión de sus mejores deseos".

Príncipe Felipe después del accidente.

Después de brindar varias entrevistas a los medios, Mary Morrison, una de las damas de compañía de la Reina, decidió ponerse en contacto con ella para suavizar la tensión.

"Me dejó un mensaje de voz un par de horas antes de que trascendieran mis entrevistas con los periódicos [...] Me decía que la reina me enviaba sus mejores deseos y que le gustaría llamarme otra vez, pero que esta tarde estaría ocupada".

Ahora sólo queda esperar para ver cuál será la reacción del Duque después de saber la cantidad de información que Emma Fairweather ha revelado sobre el accidente.