¿Qué pasa si te tragas una PILA?

Ingerir una pila puede provocarte síntomas parecidos a los de un ataque cardíaco. Foto: renovablesverdes.com

¿Te imaginas ingerir una pila AA?, hasta pensarlo suena bizarro, pero, a pesar de ello, esto puede ocurrir, pero ¿cuáles serían las consecuencias?, ¿cómo reaccionaría el cuerpo humano?, aquí te lo decimos, pues recientemente un recluso llegó a la sala de emergencias de un hospital luego de comerse una y sus síntomas se parecían al de un ataque cardíaco, ¡fue impactante!

¿Ingerir pilas puede causarte un ataque cardíaco?

El Hospital Santa Maria Nuova en Florencia, Italia, recibió en su sala de emergencias a un recluso con 26 años de edad que se quejó de tener fuerte dolor en el estómago, y respecto al registro del electrocardiograma (EKG) que se le practicó, el paciente tenía síntomas de padecer un ataque cardíaco.

Luego de un análisis y de que, el recluso declarara haber tragado una pila AA por la mañana, al cabo de dos horas el personal médico logró removerla de su estómago y los síntomas fueron desapareciendo, pero ¿por qué parecía tener un ataque cardíaco?

Consumir pilas es sumamente peligroso para el cuerpo humano. Foto: www.electromarket.com

El caso de este paciente fue tan impactante para la comunidad médica que la revista Annals of Internal Medicine decidió analizar por qué la ingesta de la pila puede causar síntomas de un ataque cardíaco, en este se contó con la participación de los investigadores Marzia Giaccardi, Gianfranco Giannasi, Alessandro Paoletti Perini, Valentina Nanni y Andrea Nucci.

Ante esto, los científicos dieron a conocerla hipótesis de que el EKG pudo haber dado resultados erróneos por se le colocaron mal los electrodos al paciente; por otro lado, indican que también el error de la lectura pudo surgir luego de que la pila distorsionara los pulsos eléctricos reflejando así anomalías similares a las que se presentan cuando se vive un ataque cardíaco.

Más detalladamente, los investigadores explicaron que pudieron surgir pequeñas corrientes eléctricas cuando el ácido estomacal interactuara con la pila, las cuales pudieron viajar al corazón y de ese modo mostrar una lectura alterada en el EKG, ¡asombroso!

En La Verdad Noticias, te revelamos que pese a las lecturas confusas que tuvo el paciente en el EKG, estas no son la única manera de diagnosticar un ataque cardíaco, ya que se puede hacer con un mapeo de síntomas y análisis de sangre, en el primero se observó que el paciente no padeció de dificultad para respirar, algo clave en estos casos, mientras que el segundo no presentó índices altos de troponina cardíaca, una proteína que suele aumentar cuando se padece de un ataque cardíaco.

Gracias a estos resultados, el personal médico decidió realizar más investigación, encontrando así que todos los síntomas provenían de la ingesta de una pila, logrando así retirarla de forma oportuna, y confirmando que no es necesario consumir 6 pilas AAA o 18 pilas AA para presentar “elevación del ST” como pacientes anteriores lo habían manifestado, ya que basta ingerir una para poner en riesgo la vida.

TE PUEDE INTERESAR:Travesura acaba en tragedia: niño muerde una pila y termina con parálisis cerebral

������Conoce todo sobre el virus Chapare����https://t.co/rqKSNHGZb7 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 18, 2020

Finalmente, solo resta decir que no importa que tan pequeña o si es una o más pilas, bajo ninguna circunstancia esto es bueno para la salud, ya que incluso puede generar obstrucción e intoxicación, así que ¡no lo hagas!

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de tekcrispy.com.