¿Qué pasa si no sé se le quita la línea negra al camarón? Foto: elfinanciero.com.mx

Cuando preparamos camarón fresco, podemos ver en su lomo una línea negra que no es muy apetecible, entonces nos preguntamos que tan dañina para la salud podría ser, pero en esta ocasión te aclaramos las dudas para que los disfrutes sin riesgo alguno de este y otros mariscos, ¡no te pierdas esta curiosidad!

En La Verdad Noticias queremos decirte que estos frutos del mar son tan codiciados en zonas donde los puertos pesqueros están lejos, es por eso que puedes ver que el precio varía según el lugar en el que te encuentres, siendo aún más caro en temporada de Semana Santa.

Hace poco te compartimos 5 Deliciosas recetas completas a base de frutos del mar, para disfrutar en vigilia, pero ahora te aconsejamos verificar el estado de estos productos si los compras frescos, pues su exposición al aire libre deteriora la calidad y puede acelerar el proceso de descomposición.

La línea negra en el camarón no es peligrosa

Marisco. Foto: foodandwineespanol.com

Aunque podría decirse que a mucha gente no le gusta como se ve y podrías dar un sabor un poco extraño a las preparaciones en la cocina, no te debes preocupar, pues ya puedes encontrar en el supermercado a este producto sin esta vena y totalmente limpio.

Esta línea no es más que el intestino del animal, en el que se almacenan sus heces y aunque estas no son perjudiciales para la salud, si ofrecen un sabor un poco amargo o terroso que no gusta demasiado, por lo que se recomienda retirarla en el caso de que tu receta te los pida limpios.

¿Cómo se le quita la vena a los camarones?

El procedimiento es muy simple, solo tienes que retirar toda la cáscara del cuerpo y con un cuchillo hacer una incisión a lo largo del lomo, verás la línea negra al instante, solo tienes que retirarla con cuidado y enjuagar a chorro de agua para eliminar cualquier rastro.

Con información de radioformula.com.mx