¿Qué pasa si hago cardio en ayunas, es peligroso?

Cuando queremos bajar de peso, queremos hacerlo lo más fácil y rápido posible, por lo que muchas veces estamos dispuestos a probar de todo para lograrlo: dietas detox, ayuno intermitente, cero carbohidratos, rutinas extenuantes y hasta hacer cardio en ayunas. Pero, ¿te has detenido a pensar si es bueno para tu salud? El último caso podría llegar a ser peligroso, así que aquí te decimos si deberías o no intentarlo.

No se trata de un ‘remedio’ nuevo, de hecho, probablemente conozcas gente que lo haya intentado y que no le haya pasado nada, sin embargo, hacer cardio en ayunas podría llegar a ser peligroso en algunos casos y ahora te explicamos por qué.

La lógica indica que si nos ejercitamos cuando nos levantamos, antes de probar bocado, podemos quemar muchas más calorías, puesto que al tener los niveles de glucosa e insulina bajas (en reservas), el cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía, logrando así una quema mucho más efectiva y rápida (desde el primer minuto).

Es decir que, si comes algo antes del entrenamiento, este alimento será empleado o ‘quemado’ por el cuerpo (para llevar a cabo la actividad) antes de recurrir a los depósitos de grasa, lo cual evidentemente no queremos y por eso ‘ayunamos’.

No obstante, algo que la gente no te dice y que posiblemente desconoce es que si tienes resistencia a la insulina o eres hipertenso, esta rutina puede traerte graves problemas de salud, así que definitivamente no es recomendable, pero si no tienes estos padecimientos y planeas hacer cardio antes de desayunar, debes de tener en cuenta lo siguiente:

- El ayuno no deberá de ser muy prolongado, es decir, apenas termines la rutina deberás de consumir algún alimento. De preferencia un carbohidrato complejo de bajo índice glicémico o proteína.

- Debido a la glucosa, no se recomienda ayunar por muchas horas en la mañana, así que si planeas ejercitarte, no esperes más de 15 minutos después de haberte levantado y no realices una rutina con más de 40 minutos de duración.

- Evita hacer cardio de intensidad elevada, pues te podrías desmayar. Asegúrate de que puedas mantener una conversación durante el entrenamiento.

- Olvídate de la pesas, pues estas requieren muchísima más energía. Si el entrenamiento lo amerita, procura comer alguna proteína o carbohidrato antes.

