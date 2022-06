¿Qué pasa si encuentro una cucaracha blanca en mi casa? Foto: stringfixer.com

Las cucarachas blancas podrían tomarte de sorpresa, pero no te dejes engañar por su color, en realidad estos insectos siguen siendo aún en ese tono, una plaga peligrosa e indeseable, ¡aquí te contamos por qué!

En La Verdad Noticias te revelamos que no solo en climas tropicales hay estos insectos en versión blanca, de hecho, más adelante te sorprenderá saber que en tu casa también podría haber.

Hace poco te contamos cómo estos animales llegan a casa y en qué lugar se esconden, pero ahora, iremos más allá y te daremos los motivos por los que existen en tu hogar, algunos de estos en color blanco.

¿Por qué existen las cucarachas blancas?

Insecto cambiando de piel. Foto: desinsectador.com

Estos insectos, también llamados albinos, son una fase de crecimiento de estos animales en los que están en proceso de muda y todos los ejemplares pasan alguna vez por este proceso, lo mejor de ello, es que indica que aún no se puede reproducir, sino que está en crecimiento, se tornará café o marrón cuando ya haya llegado a su madurez sexual.

Cabe mencionar que el proceso en que pasará de color blanco al marrón o negro dura tan solo unas horas y en este punto su exoesqueleto es más blando de lo habitual.

Es importante puntualizar que, aunque pareciera tranquilizador saber que estos insectos todavía no se pueden reproducir, lo cierto es que su presencia indica que hay varias otras que están viviendo en tu cocina y que se están reproduciendo a gran velocidad, así que es momento de llamar a un experto si es que no quieres tener ya una infestación, pues, en estos casos los remedios caseros no serán capaces de combatirlas.

Te puede interesar: Significado espiritual de las cucarachas voladoras ¿Por qué llegan a tu casa?

¿Cuál es el enemigo natural de las cucarachas?

Los ratones, salamanquesas, tortugas, ranas y erizos, aunque también lo son los ciempiés, helmintos o ascárides y hasta los ácaros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de gastrolabweb.com