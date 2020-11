¿Qué no se debe hacer en un viaje a Estados Unidos?

Estados Unidos es un país increíble para visitar porque es simplemente una tierra de todo: ciudades en expansión, paisajes al aire libre, paisajes legendarios, todo tipo de cocina y atracciones espectaculares. Sin embargo, es también un lugar, como todos en realidad, que tiene sus propias reglas no escritas en cuanto a lo que resulta conveniente o no hacer, y que un viajero deberá conocer antes de visitar el país. Con unas cuantas recomendaciones en mente será más fácil que los problemas que se encuentren en el viaje no pasen de meras anécdotas divertidas.

La visa; también para el tránsito

Lo primero que hay que saber es que para viajar a Estados Unidos ya es posible solicitar un tipo especial de visa con trámites simplificados y que se pueden realizar online. La visa ESTA (Electronic System for Travel Authorization - Sistema Electrónico para la autorización de viaje) permite agilizar la obtención de los permisos necesarios para entrar en USA en el caso de los ciudadanos de una serie de países, entre los que se encuentra España.

Otro caso especial y bastante común es el de la necesidad de tener una visa de tránsito por Estados Unidos, para realizar cualquier tipo de escala.

Este es la clásica situación en la que se realiza una escala momentánea en un aeropuerto estadounidense, mientras se está a la espera de embarcarse en otro vuelo para llegar a otro destino de viaje, fuera de los Estados Unidos. Bien, pues también en este caso es necesario tener un documento que permita el ingreso del viajero al territorio estadounidense. Para cualquier forma de acceso en los EEUU es necesario autorización, que puede ser una visa ESTA u otro tipo de visado.

Aquellos pasajeros que ya sean titulares de un ESTA, porque ya habían viajado anteriormente a los EEUU, tendrán el acceso permitido si el permiso se encuentra en vigor aún. De lo contrario deberán solicitar una autorización ESTA, aunque sea para un simple tránsito aeroportuario. Es muy importante tener esto en cuenta. La solicitud puede hacerse online, y su obtención permite transitar a través de los EEUU. La autorización debería solicitarse antes de iniciar el viaje, ya que, si en el momento del embarque no se tiene un permiso ESTA, le sería denegado al viajero el embarque.

Una vez se tiene todo el papeleo en regla hay algunas normas sencillas que pueden hacer que el viaje resulte más agradable y sin sobresaltos.

No tocar a los estadounidenses

A los estadounidenses les gusta mucho su espacio personal, casi como si tuvieran una burbuja protectora a su alrededor. Acercarse demasiado a un estadounidense, hará que se sienta muy incómodo. Hay que asegurarse de dejar un poco de espacio a su alrededor y no tocar a los estadounidenses sin su consentimiento.

No contar mucho con el transporte público

En muchas partes del mundo es fácil moverse sin un automóvil particular. Eso no es así en los EE. UU. Y no siempre se puede contar con el transporte público para ver gran parte del país. Las ciudades más grandes como Nueva York y Chicago tienen muy buenos sistemas de trenes y autobuses para moverse dentro de la ciudad y los suburbios vecinos, pero una vez que se sale al campo y a los pueblos más pequeños, las opciones de transporte público no son buenas.

Cuidado con el impuesto sobre las ventas

El precio que se ve en los productos en los EE. UU. No es el precio final que se pagará. La mayoría de los estados agregan un impuesto a las ventas al precio cuando se paga. Algunas ciudades agregan su propio impuesto sobre las ventas además del impuesto estatal. Hay que informarse sobre la situación de cada estado en el itinerario y tenerlo en cuenta cuando se planeen las compras de recuerdos.

No olvidar dar propina

Además del impuesto sobre las ventas, hay que agregar otro 15-20% a la factura de un restaurante por concepto de propina. En un restaurante con servicio de mesa las propinas son habituales, ya que los salarios por servicio son inferiores al salario mínimo. No es necesario dar propina en un establecimiento de comida rápida o de mostrador. Si se cena con un grupo grande, a veces la propina se agrega automáticamente a la cuenta. Al pedir bebidas en el bar, es una buena práctica dar unos dólares de propina al pagar una ronda; esto asegurará un buen servicio en rondas posteriores.

No fumar en los EE. UU.

Los cigarrillos se han convertido en un tabú en USA, la gente mirará de mala manera si se fuma cerca de ellos. La mayoría de los hoteles, restaurantes y espacios públicos interiores están libres de humo en los EE.UU.

No molestar con el sistema métrico

Estados Unidos no usa el sistema métrico. Todo está en millas, libras o galones. Muy pocas personas en los EE.UU. estarán familiarizadas con el sistema métrico, así que es bueno buscar alguna app para convertir distancias o cantidades.

No hablar de política o control de armas

Hay algunos temas que seguramente terminarán en discusiones, así que es mejor no mencionarlos. El control de armas y la política son temas muy polarizados, así que mejor centrarse en temas más seguros como el clima, los deportes o los viajes.