¿Qué les gusta a los hombres del sexo oral?

Esto les gusta a los hombres durante el sexo oral Foto desde la plaza

El sexo oral es una práctica sexual que en la que se estimulan los órganos genitales de hombres y mujeres con los labios, boca y lengua, suele ser una de las más placenteras para ambos, pero definitivamente a los hombres les llama mucho la atención hacerlo y disfrutarlo ¿sabes qué les gusta de esta práctica? A continuación, te revelamos algunos datos muy importantes.

Sexo oral, orgasmo seguro en hombres

Definitivamente muchos hombres disfrutan de la sexualidad, en especial al recibir sexo oral de sus parejas, suele ser muy placentero, ayuda a excitar y a llegar al clímax, incluso algunos estudios han demostrado que la felación ayuda a que el pene esté mucho más erecto.

Sexo oral: hombres lo disfrutan mucho Foto los40s

Para un hombre, recibir sexo oral puede ser uno de los máximos placeres, y para que lo disfrute aún más debes tener en cuenta que es lo que más les gusta y disfrutan durante este momento.

Difrutan más allá del glande

Hay que tener en cuenta que dar sexo oral a los hombres va más allá de glande, es decir no solo hay que consentrase en estimular con boca y lengua esta parte sino ir tantito más abajo, es lo que tu hombre quiere y disfruta.

El juego con los tésticulos

Durante el sexo oral, los testículos son una parte importante que tu hombre agradecerá que estimules, ellos disfrutan que los tomes con tus manos, que los acaricies e incluso que los chupes suavemente y pases tu lengua.

Los hombres durante el sexo oral disfrutan del juego con los testículos foto extra

La saliva es importante

Durante el sexo oral, la saliva puede jugar un papel importante, pues es un extra de fluido que a los hombres les encanta y que hace que haya una mejor estimulación.

Mordidas

Las mordidas suaves son una herramienta que tu hombre disfruta, pero ten ecuenta que es un área delciada, así que entre más suave será más rica.

TE PUEDE INTERESAR: Mejores posiciones sexuales para dar sexo oral a un hombre

����‍��‍������ Aprende de estos sencillos consejos para formar un amor sano. ☺������https://t.co/oxT513rvDt — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 1, 2020

Lamer y succionar

El sexo oral no solo se trata de lamer, sino también de succionar, una parte que los hombres disfrutan mucho, pues es algo que la vagina definitivamente no lo hace tan rico, así que no te olvides de esta parte, incluso hay posiciones sexuales que favorecen a la ora del sexo oral.