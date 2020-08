¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando dejas de tener relaciones sexuales?

Consecuencias de no tener relaciones sexuales. Foto:Pinterest

Casi todo el mundo pasa por períodos de tiempo sin relaciones sexuales. Quizás estés soltero, o tal vez tengas una relación a larga distancia, incluso podría ser que la vida simplemente se interponga en el camino. Cualquiera sea la razón, puede afectar tu salud y tu cuerpo de muchas maneras.

Efectos de no tener relaciones sexuales

Sistema inmunológico se debilita

¿Quiere evitar la secreción nasal? Ten más sexo. Sí, eso es correcto. Según el Dr. Desmond Ebanks, el sexo regular puede ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. Las personas que tienen relaciones sexuales una o dos veces por semana muestran niveles 30% más altos de un anticuerpo llamado inmunoglobulina A, que se sabe estimula el sistema inmunológico.

Efectos a falta de relaciones sexuales. Foto: TN.com

Tu libido puede disminuir

¿Realmente puedes perderlo si no lo usas? Tal vez. Algunos expertos dicen que cuando estás estancado, durante un período de tiempo, perderás el deseo de tener relaciones sexuales y posiblemente tendrás problemas para excitarte. Mientras que otros dicen que la ausencia hace crecer el cariño.

Si está buscando algo para mejorar su libido, existen productos que definitivamente pueden ayudar en esta área. Hemos escuchado cosas increíbles sobre They Call Her Alfie Love Gel, que parece ser un cambio de juego para las mujeres, ¡eso dicen las mujeres!

Disfunción eréctil

Un estudio en The American Journal of Medicine muestra que la acción regular entre las sábanas puede ayudar a prevenir la disfunción eréctil, específicamente la eyaculación precoz. También existe la posibilidad de que las eyaculaciones regulares ayuden a un hombre a evitar el cáncer de próstata.

Niveles de estrés pueden aumentar

No es ningún secreto que el sexo es una excelente manera de aliviar el estrés, gracias a la liberación de hormonas para sentirse bien. Pero los estudios también han demostrado que cuando no obtiene ninguno, tiene más dificultades para lidiar con situaciones inducidas por el estrés.

TE PUEDE INTERESAR:Sexo a edad temprana destruye la salud emocional y sexual

¡Comprobado! Científicos recomiendan uso de miel para aliviar molestias respiratorias ��������https://t.co/XhMFawlRNN — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 19, 2020

Riesgo de infecciones urinarias y de transmisión sexual podría disminuir

La parte de las ITS (infecciones de transmisión sexual) puede no ser una sorpresa, pero las infecciones del tracto urinario (UTI) a menudo son causadas por la transferencia de bacterias al tracto urinario durante el coito. Entonces, si no ha tenido relaciones sexuales, existe una menor probabilidad de infección.