¿Qué le sucede a tu cerebro cuando ves un programa médico como Grey's Anatomy?

Respuesta del cerebro ante un programa médico. Foto:Sony Chanel| RON TOM

De acuerdo con el neuropsicólogo Dr. Marian Rissenberg, mirar los programas de la sala de emergencias activa el cerebro. La respuesta de lucha o huida se dispara, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial y redirige la sangre de nuestros órganos principales a nuestras extremidades, para que podamos luchar o correr.

El Dr. Rissenberg dice que nos gusta sentir miedo, en una escala más pequeña o en un plano virtual, cuando confiamos en que estaremos bien, y agrega que nuestros sentimientos se traducen en emoción, qué es lo que hace que este tipo de espectáculos sean tan fascinantes.

Descubre como responde el cerebro ante imágens médicas. Foto: Twitetr

Respuesta del cerebro ante imágenes médicas

Según el Dr. Rissenberg, cuando está expuesto a este tipo de contenido todos los días, aprende a soportarlo y su cerebro crea nuevos circuitos para acomodarlo. Básicamente, los médicos programan sus cerebros para ver las lesiones como un problema que necesita ser reparado, en lugar de estímulos para tener una respuesta emocional.

El Dr. Rissenberg dice que sus sentimientos hacia el gore generalmente están conectados desde el nacimiento. Algunas personas prosperan con la adrenalina de trabajar en la sala de emergencias, pero a muchos de nosotros nos parece demasiado estresante.

Esencialmente, dependiendo de su disposición natural, puede ser adecuado para trabajar en la sala de emergencias, o mejor para ver la sala de emergencias. Todos tenemos un nivel de estrés óptimo diferente.

Nuestra obsesión con el drama médico no es nueva. Los programas con diagnósticos y procedimientos complejos han encabezado las listas de audiencia desde 1952, cuando el primer programa de drama médico, City Hall, se emitió en CBS, e incluso después de 16 temporadas de Grey's Anatomy, el programa fue solo el programa más visto de ABC. Pero si este contenido es tan estresante para consumir que la mitad del tiempo que estás mirando a otro lado, ¿por qué seguimos regresando por más?

¿Por qué hay demanda en programas médicos?

Parte de la razón por la cual las personas pueden ver estos programas es porque hay una conciencia de que el drama no es una amenaza para ellos, porque saben y confían en los médicos (IRL y en pantalla) para mantenerse frescos y tranquilos durante el caos. Los médicos en la televisión no entran en pánico, por lo que los televidentes en casa tampoco necesitan hacerlo.

Las personas tienen una fascinación mórbida con la naturaleza, particularmente nuestros propios cuerpos increíbles, y todas las cosas que pueden salir mal, pero que afortunadamente no nos están yendo mal en este momento. Según el Dr. Shah, estos programas nos permiten ver algo que de otro modo no estaríamos invitados a ver. Me imagino que en algún nivel subconsciente, no podemos evitar sentirnos intrigados por ver algo tan socialmente inaceptable y mórbido.