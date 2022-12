¿Qué le pasa al pene cuando tomas Viagra? Efectos minuto a minuto

El Viagra es uno de los medicamentos más efectivos para tratar la disfunción eréctil en el caso de los hombres, quienes cada vez más jóvenes padecen de este problema.

La disfunción eréctil un problema muy común

Muchos creen que sufrir disfunción eréctil es cosa de personas mayores, pero afecta a gran parte de la población masculina.

Según datos del Hospital Clinic de Barcelona, un 50% de la población mayor de 50 años tiene disfunción eréctil.

Pero no solo es cosa de cincuentones, según otro estudio publicado en 'The Journal of Sexual of Medicine' en 2013, un 26% de la población entre 25 y 40 años también la sufre.

A los 50 minutos el medicamento alcanza su máximo potencial de erección: cuando la Viagra llega a su mayor concentración en sangre Generalmente, la mayor parte de los casos de disfunción eréctil tiene un origen vascular.

Se estima que un 80% viene provocado por este tipo de problema circulatorio, lo que es buena noticia ya que facilita el tratamiento.

Además, el conocimiento sobre cómo funciona es bastante limitado. ¿qué hace realmente en el cuerpo? ¿Funciona rápido? ¿Cuánto dura? Si alguna vez te lo has preguntado.

Primeros doce minutos

Los fabricantes de estas pastillas la recomiendan tomar una hora antes de tener relaciones sexuales.

Sin embargo, los estudios han sugerido que sus efectos podrían empezar incluso antes.

Algunos hombres lograron tener una erección tan solo a los doce minutos de haberla ingerido.

Y mientras la máxima concentración en sangre no se alcanza hasta aproximadamente los sesenta minutos después (y se retrasa potencialmente una hora más si has comido), la investigación obtuvo una media de 27 minutos en los chicos que se medicaron para tener relaciones, 23 minutos antes que la media que aquellos que habían tomado placebo.

La vida media es de aproximadamente cuatro horas, pero incluso de 10 a 12 horas después los varones pueden tener erecciones lo suficientemente fuertes para la penetración, aunque de menos duración.

A las 24 horas, los rastros del medicamento desaparecen de la sangre.

A los veintisiete minutos

Si en el primer cuarto no has experimentado la erección, puede llegar a tardar hasta media hora.

Según los investigadores, el tiempo medio fue de sólo 27 minutos aunque los médicos aconsejan esperar una hora para ver si mejora.

Una vez que empieza a funcionar, el estudio determinó que el tiempo que duraron los hombres con su miembro erecto fue de 33 minutos.

Después de ocho horas, el tiempo disminuyó a 23 minutos y en 12, la duración media fue de 16.

En comparación, los que tomaron placebo experimentaron erecciones de siete minutos de media, menos de la mitad que los que habían tomado Viagra doce horas atrás.

Incluso después del periodo de entre treinta minutos y cuatro horas recomendada por los fabricantes, la droga claramente tenía efectos beneficiosos sobre la función eréctil.

A la hora

En este punto el medicamento marca un punto álgido, ya que después de que hayan pasado casi unos cincuenta minutos, alcanzará el "máximo potencial de erección".

Esto es cuando la Viagra alcanza su mayor concentración en sangre, lo que explica por qué los médicos recomiendan tomarlo una hora antes de tener relaciones sexuales.

El mecanismo por el cual este remedio permite que los hombres logren una fácil erección es fascinante.

Al inhibir una enzima conocida como PDE5 asociada a la contracción muscular en el tejido del pene, el medicamento permite que los vasos sanguíneos se relajen y expandan, lo que aumenta el flujo de sangre en el miembro.

La investigación con casi 4.000 hombres que sufren esta enfermedad y que fueron tratados con sildenafil (el compuesto) descubrió un claro aumento en la firmeza de las erecciones.

Antes de tomarlo, el 58,7% informó que la dureza de su pene era de 1 o 2, insuficiente para la penetración.

Sin embargo, tras cuatro semanas de tratamiento, el 96,3% descubrió que podían empalmarse con una dureza de grado 3 o 4.

Te puede interesar: ¿Cuál es la dosis de Viagra según la edad?

En cuatro horas

Los efectos ya se han reducido pero seguramente puedas tener relaciones porque tras este periodo sus síntomas se reducen en un 50%.

Se vende en forma de pastillas azules, pero hay muchas versiones genéricas que pueden ser masticables o en forma de gelatina.

Que pueda comercializarse sin receta "amplía la disponibilidad de esta medicación para ayudar a que los hombres que quizás de otro modo no buscarían ayuda en el sistema de salud eviten los riesgos asociados a adquirir medicinas de sitios web que operan de manera ilegal", aseguró un portavoz de la MHRA.

De diez a doce horas

Incluso en este tramo los científicos descubrieron que los chicos pueden tener erecciones.

La única "preocupación" es que la duración de esta es menor. Para tomarla correctamente debes tener en cuenta que no la puedes mezclar con alcohol y es aconsejable no ingerirla con altas dosis de comidas grasas.

No tomes más de lo que el médico te recomiende y si crees que es necesario aumentar la cantidad, consúltalo antes con él porque lo normal es máximo una vez al día.

A las veinticuatro horas

Después de un día, los efectos habrán desaparecido. La medicación ya no estará en el torrente sanguíneo y tampoco el aumento del rendimiento sexual.

Estas pastillas han logrado un reconocimiento y uso tan generalizado que prácticamente se han convertido en sinónimo de tratamiento de la disfunción eréctil.

Además, ha conducido a una mayor apertura sobre el tema de la impotencia y los problemas de rendimiento. Esta discusión es para muchos todavía un reto. Si crees que sufres esta enfermedad, acude a tu médico, no tengas vergüenza hay fácil solución.

